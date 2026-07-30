밤낮 펄펄 끓는 한반도… 이젠 ‘40도 폭염’ 일상화

양산 40.3도… 3년 연속 40도 넘겨

﻿다음 주말까지 최고기온 39도 예보

이미지 확대 폭염이 이어지는 29일 오후 경남 양산시 물금읍 양산워터파크에서 시민들이 물놀이하고 있다. 2026.7.29.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭염이 이어지는 29일 오후 경남 양산시 물금읍 양산워터파크에서 시민들이 물놀이하고 있다. 2026.7.29.

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세줄 요약 북태평양고기압과 티베트고기압이 겹치며 한반도에 40도 안팎의 폭염이 이어지고 있다. 경남 양산은 40.3도, 부산은 39.2도로 기록을 새로 썼고, 열대야도 늘고 있다. 무더위는 다음 주말까지 이어질 전망이다. 북태평양·티베트 고기압 겹친 폭염 장기화

양산 40.3도, 부산 39.2도 기록 경신

열대야 확산, 다음 주말까지 무더위 지속

2026-07-30 10면

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전국이 40도를 넘나드는 기록적인 폭염으로 몸살을 앓고 있다. 북태평양고기압에 더해 상층의 티베트 고기압까지 한반도를 덮으면서 지상에서 달궈진 열기가 좀처럼 빠져나가지 못해 무더위는 다음 주 주말까지도 이어질 전망이다.29일 기상청에 따르면 이날 경남(양산·김해·밀양·의령·창녕)에는 폭염중대경보가 내려졌고, 그 밖의 전국 대부분 지역에도 폭염주의보와 폭염경보 등이 발효됐다. 최고기온은 경남 양산이 40.3도를 찍으며 ‘3년 연속 40도 더위’가 현실화됐다.부산은 39.2도까지 치솟으며 122년 만에 최고기온을 경신했다. 부산은 해양성 기후로, 바다의 영향으로 여름 한낮 기온이 내륙보다 덜 오르는 편인데 ‘이중 고기압 더위’에 기온 기록이 경신됐다. 그 외 지역에서도 울산 38.3도, 강원 삼척 38.2도, 경기 하남 36.4도 등 고온이 나타나는 등 ‘40도 폭염’이 일상화됐다.밤에도 좀처럼 식지 않는 무더위는 다음 주말까지 장기화할 전망이다. 낮 최고기온은 30일 32~39도, 31일 30~38도, 1일 32~38도까지 오를 것으로 예보됐다. 다음 주에도 최고기온은 33~39도로 전망된다.밤 최저기온이 25도 이상을 웃도는 열대야 현상이 나타나는 곳도 많겠다. 기상청은 지난달 1일부터 이달 28일까지 전국의 평균 열대야 발생 일수는 8.5일이라고 밝혔는데, 전국 기상관측망이 확충된 1973년 이후 최장 기록이다.폭염이 2주 이상 장기화하는 이유는 한반도 상공에 있는 북태평양 고기압 위로 티베트 고기압이 덮고 있기 때문이다. 낮의 열기가 빠져나가지 못해 열대야가 발생하고 다음 날 또다시 해가 내리쬐며 기온이 높아지는 악순환이 이어지고 있다.