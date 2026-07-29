밤낮 펄펄 끓는 한반도… 이젠 ‘40도 폭염’ 일상화

양산 40.3도… 3년 연속 40도 넘겨

﻿다음 주말까지 최고기온 39도 예보

이미지 확대 펄펄 끓는 양산…배내골 계곡은 피서객 웃음꽃 경남 양산에 폭염중대경보가 발효된 29일 양산 원동면 배내골 계곡을 찾은 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다.

이날 양산은 낮 최고 기온이 40.3도까지 올라 올해 최고 기온을 기록했다. 2026.7.29.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 펄펄 끓는 양산…배내골 계곡은 피서객 웃음꽃 경남 양산에 폭염중대경보가 발효된 29일 양산 원동면 배내골 계곡을 찾은 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다.

이날 양산은 낮 최고 기온이 40.3도까지 올라 올해 최고 기온을 기록했다. 2026.7.29.

뉴스1

세줄 요약 북태평양고기압과 티베트고기압이 한반도를 겹겹이 덮으면서 40도에 육박하는 폭염이 다음 주말까지 이어질 전망이다. 경남 양산은 40.3도를 기록했고, 전국 곳곳에 폭염특보가 내려졌다. 밤에도 기온이 떨어지지 않아 열대야가 장기화하고 있다. 이중 고기압 영향, 40도 안팎 폭염 지속

경남 양산 40.3도, 전국 폭염특보 확산

열대야 장기화, 다음 주말까지 더위 전망

2026-07-30 10면

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40도에 육박하는 폭염이 다음주 주말까지도 이어질 전망이다. 북태평양고기압에 더해 상층의 티베트 고기압까지 한반도를 덮으면서 지상에서 달궈진 열기가 좀처럼 빠져나가지 못하면서다.29일 기상청에 따르면 이날 경남(양산·김해·밀양·의령·창녕)에는 폭염중대경보가 내려졌고, 그 밖의 전국 대부분 지역에도 폭염주의보와 폭염경보 등이 발효됐다. 최고기온은 경남 양산이 40.3도를 찍으며 ‘3년 연속 40도 더위’가 현실화됐다. 그외 지역에서도 부산 39.0도, 울산 38.3도, 강원 삼척 38.2도, 경기 하남 36.4도 등 고온이 나타났다.밤에도 좀처럼 식지 않는 무더위는 다음 주말까지 장기화할 전망이다. 낮 최고기온은 30일 32~38도, 31일 31~37도, 1일 32~38도까지 오를 것으로 예보됐다. 다음 주에도 최고기온은 33~39도로 전망된다.밤 최저기온이 25도 이상을 웃도는 열대야 현상이 나타나는 곳도 많겠다. 기상청은 지난달 1일부터 이달 28일까지 전국의 평균 열대야 발생 일수는 8.5일이라고 밝혔는데, 전국 기상관측망이 확충된 1973년 이후 최장 기록이다.폭염이 2주 이상 장기화하는 이유는 한반도 상공에 있는 북태평양 고기압 위로 티베트 고기압이 덮고 있기 때문이다. 겹겹이 덮은 이중 고기압의 영향으로 낮의 열기가 빠져나가지 못해 열대야가 발생하고 열기가 채 식지 않은 상태에서 다음날 또다시 해가 내리쬐며 기온이 높아지는 악순환이 이어지고 있는 것이다.지난 27일 괌 동쪽 먼바다에서 발생한 13호 태풍 ‘돌핀’이 폭염 지속의 변수다. 태풍이 일본 남쪽 해상 쪽으로 북상하면서 기압계 전체를 흔든다면 더위가 지속될 수도 있다고 기상청은 내다봤다.