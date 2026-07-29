사회 [포토] ‘폭염 대응’ 살수차 입력 2026-07-29 15:34 수정 2026-07-29 15:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/07/29/20260729800008 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 폭염 특보가 연일 발효되고 있는 29일 전남광주통합특별시 서구 치평동에서 구청 안전총괄과 관계자들이 살수차를 이용해 달궈진 도로에 물을 뿌리고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 광주시에서 폭염 특보 발효 중 도로에 물을 뿌린 주체는? 구청 관계자 시민 자원봉사자