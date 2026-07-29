같은 학교 여학생 사진으로 음란물 제작…중학생 8명 송치

세줄 요약 경기남부경찰청이 같은 중학교 여학생들의 일상 사진을 합성해 딥페이크 음란물을 만들고 공유한 남학생 8명을 적발해 송치했다. 피해자는 10명으로 확인됐고, 만 14세 이상 4명은 검찰에, 촉법소년 4명은 소년부에 넘겨졌다. 같은 학교 여학생 사진 합성해 음란물 제작

남학생 8명 적발, 검찰·가정법원 송치

피해자 10명, 외부 유포 정황은 미확인

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같은 중학교에 다니는 여학생들의 사진으로 음란물을 만들고 돌려본 남학생들이 무더기로 경찰에 적발됐다.경기남부경찰청 사이버수사과는 성폭력처벌법 위반(허위 영상물 제작·반포 등) 혐의로 도내 모 중학교 남학생 A군 등 8명을 적발해 수원지검과 수원가정법원에 각각 송치했다고 29일 밝혔다.이들은 지난해 5월부터 8월까지 SNS에서 같은 학교 여학생의 일상 사진을 캡처해 다른 사진과 합성하는 방식으로 딥페이크 음란물을 만들고, 공유한 혐의를 받는다.경찰은 범행 당시 만 14세 이상인 4명을 검찰에 넘겼고, 촉법소년(10세 이상 14세 미만)인 4명은 가정법원 소년부에 송치했다.이들에 대한 송치 절차는 올해 3월 말부터 6월까지 차례로 진행됐다.현재까지 확인된 피해자는 10명이다. A군 등은 자신들끼리 허위 영상물을 공유한 것으로 조사됐다. 외부 유포 정황은 확인되지 않았다.경찰 관계자는 “가해 학생마다 범행에 가담한 정도가 달라 각각 다른 세부 혐의를 적용해 수사를 마무리했다”고 밝혔다.