경북 포항에 ‘동북권 ICT콤플렉스’ 개소…“AI 인재 양성 거점”

세줄 요약 경북 포항에 경북·대구·강원을 아우르는 동북권 ICT콤플렉스가 개소해 AI·SW 인재 양성과 지역 산업의 디지털 전환 지원에 나섰다. 교육장과 오픈랩, 테스트베드 등을 갖추고 실습 중심 교육을 운영한다. 포항에 동북권 ICT콤플렉스 개소, AI 거점 조성

AI·SW 교육장, 오픈랩, 테스트베드 등 구축

지역 산업 AX 지원과 실무형 인재 양성 추진

이미지 확대 경북 포항시 남구 송도동 첨단해양R＆D센터에서 29일 진행된 ‘동북권 ICT콤플렉스’ 개소식. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 남구 송도동 첨단해양R＆D센터에서 29일 진행된 ‘동북권 ICT콤플렉스’ 개소식. 포항시 제공

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경북 포항시에 경북·대구·강원을 아우르는 인공지능(AI) 인재 양성 거점이 조성됐다.포항시는 남구 송도동 첨단해양R＆D센터에 ‘동북권 ICT콤플렉스’를 개소해 지역 산업의 디지털 전환과 미래 인재 양성에 본격 나선다고 29일 밝혔다.ICT콤플렉스는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 지원하는 포항시 ‘ICT이노베이션스퀘어 확산사업’의 핵심 교육·실습 거점이다. AI·SW 전문인력을 양성하고 지역 산업의 인공지능 전환(AX)을 지원하기 위해 구축됐다.ICT콤플렉스 내에는 AI·SW 교육장 2곳과 오픈랩, 테스트베드, 3D프린터실 등 교육·실습 인프라를 조성했다.이곳에서는 AI, 블록체인, 데이터, 네트워크, 사물인터넷(IoT) 등 디지털 신기술 교육을 비롯해 AI·SW 개발자 양성과정, 취·창업 지원 프로그램 등을 운영한다. 지역 기업과 연계한 프로젝트형 실습과 글로벌 빅테크 기업 협력 교육, 지역 특화산업 맞춤형 교육을 통해 현장 중심의 실무형 인재를 육성할 계획이다.박용선 포항시장은 “청년들에게는 새로운 배움과 취업의 기회를, 기업에는 디지털 전환을 지원하는 든든한 기반이 될 것”이라며 “포항이 미래 인재 양성과 디지털 혁신을 선도하는 거점으로 자리매김할 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.