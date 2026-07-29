경북 영덕군-한수원, 신규 원전 건설 통한 상생 위해 맞손

세줄 요약 경북 영덕군이 한국수력원자력과 신규 원전 건설 및 유치지역 발전을 위한 상생협력 협약을 맺었다. 지역기업 참여 확대, 일자리 창출, 인재 육성, 교육·복지 인프라 확충, 인허가 협력과 소통체계 구축을 함께 추진한다. 에너지믹스 정책과 전담 조직으로 미래에너지 수도 실현 기반도 다진다. 영덕군-한수원, 신규 원전 상생협약 체결

지역기업 참여·일자리·인재육성 협력

에너지믹스 기반 미래에너지 수도 구상

이미지 확대 악수를 나누는 조주홍(왼쪽) 영덕군수와 최일경 한국수력원자력 사업총괄부사장. 영덕군 제공 닫기 이미지 확대 보기 악수를 나누는 조주홍(왼쪽) 영덕군수와 최일경 한국수력원자력 사업총괄부사장. 영덕군 제공

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신규 원자력 발전소 건설 부지로 선정된 경북 영덕군이 한국수력원자력과 상생협력에 나선다.군은 한수원과 함께 ‘신규 원전 건설 및 유치지역 발전을 위한 상생협력 협약’을 체결했다고 29일 밝혔다.협약은 신규 원전 건설 사업의 원활한 추진과 발전소 유치 지역의 지속 가능한 발전을 위해 마련됐다. 양 기관은 ▲지역 기업 참여 확대 및 일자리 창출 ▲지역 인재 육성 및 교육·복지 인프라 확충 ▲행정지원과 인허가 협력 ▲지역 사회와의 지속적인 소통체계 구축 등 지역 발전과 원활한 사업 추진을 위해 상호 협력하기로 했다.군은 지난 6월 후보지 최종 선정 이후 예정구역 고시 등 후속 행정절차를 차질 없이 추진하고 있다. 이와 함께 지역 경제 활성화와 미래 에너지산업 육성을 위해 에너지믹스위원회 구성과 전담 조직 신설 등 추진체계 구축에도 행정력을 집중하고 있다.특히 원전과 풍력 등 재생에너지가 조화를 이루는 에너지믹스 정책을 기반으로 ‘대한민국 미래에너지 수도 영덕’ 실현을 위한 미래 성장 기반 구축에 속도를 낼 계획이다.조주홍 영덕군수는 “협약을 계기로 신규 원전의 성공적인 건설을 추진하겠다”며 “산불 피해 특별재난지역의 조속한 회복, 노물리 마을의 원전 예정구역 편입 등 지역 현안 해결을 위한 소통과 협력에도 나설 것”이라고 했다.