조선시대 울릉도 실태 ‘울도산해록’ 부산시 유형문화유산 지정

세줄 요약 부산시가 국립해양박물관 소장 ‘울도산해록’을 유형문화유산으로 지정했다. 이 책은 1881년 울릉도 검찰사 이규원의 조사 기록과 고종 보고서, 별단 등을 묶은 자료로, 조선 후기 울릉도 실태와 수토 정책 변화를 보여준다. 부산시, 울도산해록 유형문화유산 지정

조선 후기 울릉도 검찰·보고 기록 집성

해양방위·영토 수호 전략 근거자료

이미지 확대 울도산해록 닫기 이미지 확대 보기 울도산해록

이미지 확대 울도산해록 닫기 이미지 확대 보기 울도산해록

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 29일 ‘울도산해록’(鬱島山海錄)을 부산시 유형문화유산으로 지정 고시했다.국립해양박물관 소장 울도산해록은 조선 후기 동남 해역의 해양방위 체계와 영토 수호 전략 형성 과정을 보여주는 중요한 근거자료이다.1881년 울릉도 검찰사 이규원이 1882년 4월부터 5월까지 울릉도를 검찰한 과정을 담은 ‘울릉도검찰사이규원일기’(欝陵島檢察使李奎遠日記)와 고종에게 올린 보고서인 ‘별단’(別單), 그리고 ‘별단격식’(別單格式)과 ‘입시시연설’(入侍時筵說) 등을 함께 함께 묶은 책이다.당시 울릉도 환경과 수토 관련 정책 변화를 살펴볼 수 있는 귀중한 자료로서 가치가 있다.울릉도 검찰 과정에서 작성된 일기에는 매일의 날씨와 지형, 이동 경로, 울릉도에서 만난 인물 및 그들에 대한 기록이 상세히 수록되어 있다.또 19세기 울릉도의 실태와 섬으로 향하는 왕래 경로 등 다양한 정보가 포함되어 있어 자료적 가치가 높다.한편, 울도산해록을 포함해 부산시 보유 국가유산은 총 590건(국가 지정·등록 121, 시 지정·등록 469)이다.