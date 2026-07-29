역사와 전통 자랑하는 ‘임실행차’ 거리공연 선보인다

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임실행차
거리형 프로젝트인 임실행차가 8월부터 10월까지 관광객과 만난다. 임실군 제공
전북 임실군의 거리형 공연 프로젝트인 ‘임실행차!! 고,고,고’가 임실치즈테마파크에서 본격적인 막이 올랐다.
임실군은 전북도문화관광재단과 임실필봉농악보존회가 주관하는 임실행차!! 고,고,고 8월부터 10월까지 매주 일요일 오전 11시에 진행된다고 29일 밝혔다. 치즈테마파크와 옥정호 출렁다리 등 대표 관광지를 순회하며 총 15회에 걸쳐 관람객을 만난다.
이번 프로젝트는 전통 취타대 행렬과 임실필봉농악보존회의 길풍류 및 길놀이가 결합한 가·무·악 통합형 거리 퍼포먼스다. 임실의 고유한 역사와 전통문화를 담아낸 참여형 문화관광 콘텐츠로 독창적인 볼거리를 선사한다.
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