역사와 전통 자랑하는 ‘임실행차’ 거리공연 선보인다

임실행차 거리형 프로젝트인 임실행차가 8월부터 10월까지 관광객과 만난다. 임실군 제공 닫기 이미지 확대 보기 임실행차 거리형 프로젝트인 임실행차가 8월부터 10월까지 관광객과 만난다. 임실군 제공

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전북 임실군의 거리형 공연 프로젝트인 ‘임실행차!! 고,고,고’가 임실치즈테마파크에서 본격적인 막이 올랐다.임실군은 전북도문화관광재단과 임실필봉농악보존회가 주관하는 임실행차!! 고,고,고 8월부터 10월까지 매주 일요일 오전 11시에 진행된다고 29일 밝혔다. 치즈테마파크와 옥정호 출렁다리 등 대표 관광지를 순회하며 총 15회에 걸쳐 관람객을 만난다.이번 프로젝트는 전통 취타대 행렬과 임실필봉농악보존회의 길풍류 및 길놀이가 결합한 가·무·악 통합형 거리 퍼포먼스다. 임실의 고유한 역사와 전통문화를 담아낸 참여형 문화관광 콘텐츠로 독창적인 볼거리를 선사한다.