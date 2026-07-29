“당신 바람피웠지?” 의심에…80대 아내 살해한 90대 남편 구속 송치

세줄 요약 경찰은 서울 광진구 아파트에서 80대 아내의 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받는 90대 남성을 구속 송치했다. 남성은 범행 직후 가족에게 사실을 털어놓았고, 가족 신고로 긴급 체포됐다. 경찰은 살인미수 혐의를 살인으로 바꿔 검찰에 넘겼다. 아내 외도 의심 끝에 목 졸라 살해 혐의

범행 직후 가족에 자백, 신고로 긴급 체포

경찰, 살인미수에서 살인으로 혐의 변경

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경찰이 아내의 목을 졸라 살해한 혐의를 받는 90대 남성을 검찰에 구속 송치했다.29일 서울 광진경찰서에 따르면 90대 남성 A씨는 지난 21일 오전 10시 30분쯤 광진구 아파트에서 80대 아내 B씨의 목을 졸라 숨지게 한 혐의(살인)를 받는다.A씨는 범행 직후 다른 가족에게 전화로 범행 사실을 털어놓았다. 이후 가족은 즉각 경찰에 신고했고, A씨는 긴급 체포됐다.범행 직후 병원으로 옮겨진 B씨는 결국 사망했다. 이에 경찰은 A씨의 혐의를 살인미수에서 살인으로 변경해 전날 서울동부지검에 송치했다.A씨는 아내가 바람을 피웠다고 생각해 말다툼하다 목을 졸랐다는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.