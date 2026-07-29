충주시 장애인활동지원사 처우개선비 지급...충북 첫 사례

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

충주시 장애인활동지원사 처우개선비 지급...충북 첫 사례

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-07-29 13:38
수정 2026-07-29 13:38
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 충주시, 충북 첫 장애인활동지원사 처우개선비 지급
  • 월 3만원씩 지원, 320여명 대상 선정
  • 낮은 임금·높은 노동 강도에 인력난 지적
이미지 확대
충주시청.
충주시청.


충북 충주시는 장애인활동지원사들에게 처우 개선비를 지급한다고 29일 밝혔다. 도내 첫 사례다.

이번 달부터 매달 지원되는 처우개선비는 1인당 3만원이다.

대상은 충주 지역에서 3개월 이상 재직하고 월 60시간 이상 근무한 활동지원사로, 총 320여명이다.

장애인활동지원사는 중증장애인들에게 목욕, 외출 동행, 청소, 가사 등의 서비스를 제공한다.

그러나 그동안 높은 노동 강도에 비해 상대적으로 임금이 적어 인력난을 겪고 있다.

이에 충주시는 지난 2025년 ‘충주시 장애인활동지원사의 처우개선 및 지위 향상에 관한 조례’를 제정한 데 이어, 올해 본격적으로 지원 에 나선다.

시 관계자는 “노동 강도에 비해 낮은 임금 탓에 장애인활동지원사가 부족한 실정”이라며 “처우개선비 지원으로 인력난이 해소됐으면 한다”고 말했다.
충주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
충주시가 장애인활동지원사에게 지급하는 월 처우개선비는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로