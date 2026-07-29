부산시 ‘에이지테크 기반 지역 밀착형 건강돌봄 플랫폼’ 구축 착수

세줄 요약 부산시가 국비와 시비 100억원을 투입해 에이지테크 기반 지역 밀착형 건강돌봄 플랫폼 보급 사업을 시작했다. 노인복지관과 종합사회복지관 등 10곳에 건강관리 거점을 만들고, 개금·몰운대복지관을 1차 실증 거점으로 삼아 12월 개소를 목표로 했다. 부산시, 에이지테크 건강돌봄 플랫폼 착수

복지관 10곳에 건강관리 거점 구축 계획

예방 중심 모델 표준화와 데이터 활용 추진

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연구, 정책 수립, 공공서비스 개선 등 공공 목적에 한해 단계적으로 활용할 방침이다.

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부산시는 29일 ‘에이지테크 기반 지역 밀착형 건강돌봄 플랫폼 보급 사업’ 착수보고회를 갖고 본격적인 사업 추진에 나섰다.이번 사업은 국비와 시비 100억원을 들여 노인복지관과 종합사회복지관 등 지역 거점 역할이 가능한 10곳에 에이지테크 기반 건강관리 서비스 거점을 구축하는 사업이다.시는 개금종합사회복지관(부산진구)과 몰운대종합사회복지관(사하구)을 1차 구축 대상으로 선정, 10~11월 장비 보급과 공간 조성을 완료하고 12월 개소를 목표로 사업을 추진한다.두 기관은 향후 사업 10곳 확대를 위한 표준 모델 실증 거점 역할을 수행한다.시는 복지·헬스케어 장비 보급을 넘어 측정(평가), 중재, 재측정(평가), 데이터 자산화로 이어지는 예방 중심 건강관리 운영 모델을 표준화하는 데 중점을 두고 있다.사업 과정에서 축적되는 건강 데이터는