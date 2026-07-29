부산 광복원정대 출정…고려인 독립운동 사적지 탐방

세줄 요약 2026 부산 광복원정대가 29일 발대식을 열고 내달 3일부터 8일까지 카자흐스탄 알마티와 우슈토베를 찾아 고려인의 독립운동 흔적과 강제이주 정착 현장을 체험했다. 독립유공자 후손과 대학생 등 45명이 함께했다. 광복원정대 45명, 부산서 발대식 개최

카자흐스탄 고려인 독립운동 사적지 탐방

강제이주 현장서 민족정체성 체험

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고려인 이주사와 독립 운동사를 체험할 예정이다.

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2026 부산광복원정대가 29일 발대식을 갖고 내달 3일부터 8일까지 고려인의 땅을 찾아 그들의 독립운동 발자취를 체험한다.원정대는 광복회 부산시지부와 부산독립운동역사관 건립추진위원회가 추천한 독립유공자 후손 등 37명, 부산대·동아대·부경대 등 지역 대학이 추천한 사학전공 대학생 8명 등 45명 규모로 구성됐다.원정대는 카자흐스탄 알마티와 우슈토베 일대를 방문, 고려인이 강제 이주의 아픔 속에서도 지켜낸 민족정체성과 독립운동의 흔적을 직접 따라간다.카자흐스탄 국립 아카데미 고려극장, 바슈토베 언덕 등 강제이주 정착 현장, 고려인 역사박물관 등부산시는 2024년부터 독립운동 현장을 직접 방문해 선열의 희생정신을 계승하고자 광복원정대를 운영하고 있다.