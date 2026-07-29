추경호, SK AI 데이터센터 사업 중단에 항의… “공식 입장·대안 제시하라”

세줄 요약 추경호 대구시장이 수성알파시티 AI 데이터센터 건립을 중단한 SK 측에 강한 유감을 표했다. 그는 투자 철회 경위와 공식 입장을 밝히고, 대구시민에게 대안을 제시하라 요구했다. 시는 협약 파기와 일방적 통보에 대해 강하게 항의했다고 설명했다. SK, 수성알파시티 AI 데이터센터 중단 통보

추경호 시장, 일방적 철회에 강한 유감 표명

공식 입장·대안 제시를 시민에게 요구

이미지 확대 추경호 대구시장. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장. 대구시 제공

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추경호 대구시장이 수성알파시티 내 인공지능(AI) 데이터센터 건립 사업을 중단키로 한 SK 측에 강한 유감을 표명하고 공식 입장과 대안을 요구했다.29일 대구시에 따르면 추 시장은 지난 23일 SK리츠 대표 등을 만나 AI 데이터센터 건립 사업을 중단하게 된 경위에 대해 설명을 듣고 일방적인 중단 통보에 유감을 표명했다.앞서 SK 측은 홍준표 전 시장 재임 중이던 2023년 12월 대구시와 투자 및 협력 협약을 맺고 수성알파시티에 수전용량 40㎿ 규모의 고성능·고효율 AI 데이터센터를 2028년까지 건립하기로 했다.그러나 데이터센터 투자환경 변화와 조직 내부의 경영환경 변화 등을 이유로 SK 측이 지난해 상반기부터 사업 추진을 사실상 포기했고 올해 1월 대구시에 사업 중단 방침을 통보했다.시는 SK 측의 투자 의사 철회와 협약 파기가 추 시장의 취임 6개월 전에 일어난 일임에도 강하게 항의했다고 설명했다.추 시장은 “SK가 대구시와 대구시민의 신뢰를 일방적으로 저버린 데 대해 대구시민들이 실망을 넘어 분노하고 있다”며 “일방적 투자 철회에 대해 어떠한 입장을 가지고 있는지, 나아가 어떤 대안을 제시할 것인지를 대구시민들에게 분명하게 설명하라”고 말했다.그러면서 “SK 측의 성의 있는 답변을 기다리겠다”고 강조했다.