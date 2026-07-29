광주은행, 통합특별시 출범 기념 ‘어르신 보양식’ 나눔

정일선 광주은행장 직접 배식

정일선 광주은행장이 지난 28일 전남광주통합특별시 남구 빛고을노인건강타운에서 임직원들과 함께 어르신들을 위한 ‘삼계탕 무료 배식 봉사활동’에 참여해 따뜻한 한 끼를 전달하고 있다. 광주은행 제공 닫기 이미지 확대 보기 정일선 광주은행장이 지난 28일 전남광주통합특별시 남구 빛고을노인건강타운에서 임직원들과 함께 어르신들을 위한 ‘삼계탕 무료 배식 봉사활동’에 참여해 따뜻한 한 끼를 전달하고 있다. 광주은행 제공

세줄 요약 광주은행이 본격적인 혹서기를 맞아 전남광주통합특별시 남구 빛고을노인건강타운에서 삼계탕 무료 배식 봉사활동을 했다. 정일선 행장과 임직원, 대학생 홍보대사 등 30여 명이 참여했고, 노인 복지 인프라 지원을 위해 800만 원도 후원했다. 통합특별시 기념 어르신 삼계탕 나눔 봉사

정일선 행장 등 30여 명 참여해 배식 진행

노인 복지 지원 위해 800만 원 후원

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광주은행이 본격적인 혹서기를 맞아 지역 어르신들의 기력 보강을 위한 보양식 나눔 활동에 나섰다.29일 광주은행에 따르면 지난 28일 전남광주통합특별시 남구 소재 빛고을노인건강타운에서 ‘삼계탕 무료 배식 봉사활동’을 진행했다고 밝혔다.이날 봉사 현장에는 정일선 광주은행장을 필두로 임직원과 대학생 홍보대사 등 30여 명의 봉사단이 참여해 구슬땀을 흘렸다.광주은행은 단순한 일회성 배식 봉사에 그치지 않고, 지역 노인 복지 인프라 지원을 위해 빛고을노인건강타운 측에 후원금 800만 원을 쾌척하며 상생의 의미를 더했다.특히 이번 활동은 전남광주통합특별시의 성공적인 출범을 기념하는 사회공헌 프로젝트의 일환으로 기획되었다.광주은행은 기세를 몰아 오는 8월 중 전남 지역에서도 대대적인 삼계탕 나눔 봉사활동을 전개하며 통합특별시 전역에 나눔 문화를 확산시킬 계획이다.정일선 광주은행장은 “지역민과 가장 가까운 곳에서 고락을 함께하며 사회적 책임을 다하는 것이 광주은행의 본분”이라며, “앞으로도 지역사회와 상생 발전할 수 있는 다각적인 사회공헌 모델을 발굴해 지속적으로 실천해 나가겠다”고 강조했다.