[포토] 폭염 탈출… 폭포 속으로

세줄 요약 28일에도 전국에 폭염이 계속되며 대구와 경남 일부는 낮 기온이 38도까지 올랐다. 남부지방은 체감온도 35도 이상, 그 밖의 지역도 33도 이상으로 매우 덥겠고, 오존 농도도 ‘나쁨’ 수준이 예상됐다. 경기 동부와 강원 등에는 소나기가 오겠지만 더위는 이어졌다. 전국 폭염 지속, 대구·경남 38도 예보

체감온도 35도 이상, 야외활동 자제

오존 농도 나쁨, 일부 지역 소나기

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28일에도 폭염이 이어진다. 대구와 경남 밀양 등 영남 곳곳은 한낮 기온이 38도까지 오를 것으로 예보됐다.제주와 남부지방은 북태평양고기압 아래, 중부지방은 그 가장자리에 놓이면서 무더위가 계속되고 있다.북태평양고기압 가장자리를 타고 고온 다습한 공기가 들어오고 고기압 영향에 날이 맑아 햇볕이 강하게 내리쬐면서 기온이 매우 높게 오르고 있다.대기 중 수증기가 많아 밤사이 복사냉각이 저지되면서 기온이 충분히 떨어지지 않고 있고, 이에 열이 계속 축적되는 상황이다.오전 8시 주요 도시 기온을 보면 부산 30.1도, 울산 30.0도, 대구 29.9도, 광주 27.9도, 서울 27.8도, 대전 27.7도, 인천 27.0도로, 영남은 이미 기온이 30도 안팎까지 올랐다.낮 최고기온은 32도에서 38도 사이에 분포할 것으로 예상된다.대구, 경북 고령·경산, 경남 양산·합천·밀양·의령·창녕의 한낮 기온이 38도를 찍을 것으로 전망된다. 울산은 36도, 광주와 부산은 35도, 대전은 34도, 서울은 33도, 인천은 32도까지 기온이 오르겠다.한낮 체감온도는 남부지방을 중심으로는 35도 이상, 나머지 지역에선 33도 이상까지 뛰겠다. 폭염중대경보가 내려진 지역은 체감온도가 38도 이상으로 치솟겠으니 정말 필요한 경우가 아니면 야외 활동을 하지 말아야 한다.햇볕이 강해 이날 오후 서울, 경기, 강원 영서, 충남, 전남, 부산, 울산, 경북, 경남 등 대부분 지역 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 짙겠다.고농도 오존은 피부와 호흡기를 자극해 건강에 나쁘니 외출을 삼가야 한다.경기 동부와 강원, 충북 중·북부, 경북 중·북부엔 오후 들어 소나기가 오겠다.현재 우리나라 대기 상층엔 -6도 정도의 찬 공기가 자리하고 있는데, 오후 대기 하층 기온이 33도 이상으로 올라 상하층 기온 차가 40도 안팎까지 벌어지면서 대기가 불안정해지고 이에 소나기구름대가 발달하겠다.소나기가 내려도 무더위는 지속하겠다.소나기가 내릴 때 기온이 떨어질 수 있으나, 그친 후 습한 가운데 곧바로 다시 올라 계속 무덥겠다.