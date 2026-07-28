동해 망상2오토캠핑장 재개장…車 전용 40면 조성

세줄 요약 동해시가 망상제2오토캠핑장을 새단장해 29일 다시 연다. 노후 카라반을 철거하고 자동차 전용 40면을 조성했으며, 샤워장과 개수대도 새로 설치했다. 예약은 통합예약시스템에서 가능하다. 망상제2오토캠핑장 리모델링 뒤 29일 재개장

노후 카라반 철거, 자동차 전용 40면 조성

샤워장·개수대 신설, 시범운영 후 확대

이미지 확대 강원 동해시는 새단장을 마친 망상제2오토캠핑장을 29일 재개장한다. 사진은 오토캠핑장. 동해시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 동해시는 새단장을 마친 망상제2오토캠핑장을 29일 재개장한다. 사진은 오토캠핑장. 동해시 제공

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강원 동해시는 새단장을 마친 망상제2오토캠핑장을 29일 재개장한다고 28일 밝혔다.시는 지난 4월부터 망상제2오토캠핑장 리모델링을 통해 노후한 카라반 시설을 철거하고, 대신 자동차 전용 캠핑장을 조성했다. 이용객 편의를 위해 샤워장과 개수대도 새롭게 설치했다.자동차 전용 캠핑장은 40면이고, 면적은 총 2만9256㎡이다. 이용료는 성수기 4만5000원, 비수기 주말 2만7000원·평일 2만2000원으로 저렴한 편이다. 예약은 동해시 관광지 통합예약시스템에서 할 수 있다.2014년 최초 개장한 망상제2오토캠핑장은 해변 바로 앞에서 캠핑을 즐길 수 있어 관광객들의 발길이 꾸준히 이어지고 있다.시 관계자는 “재개장 초기에는 이용객 안전과 시설 안정성을 위해 우선 20면을 시범 운영하고, 추후 확대할 것”이라고 말했다.