경북 포항시, 북극항로 시대 전략 모색…“환동해 중심도시 도약”

세줄 요약 경북 포항시가 환동해 국제심포지엄을 열고 북극항로 시대와 전쟁·에너지 위기·AI 시대에 대응할 지역 발전 전략을 논의했다. 전문가들은 안보와 경제를 함께 보는 대응력, 이차전지와 신재생에너지, 한·러 협력과 동해안권 발전 방향을 제시했다. 환동해 국제심포지엄 개최, 북극항로 전략 논의

AI·에너지·이차전지 등 미래산업 방향 제시

포항, 환동해 중심도시 도약 비전 제시

이미지 확대 경북 포항시청에서 28일 열린 환동해 국제 심포지엄에서 토론이 열리고 있다. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청에서 28일 열린 환동해 국제 심포지엄에서 토론이 열리고 있다. 포항시 제공

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경북 포항시가 전문가들과 북극항로 시대를 대비한 지역 전략 산업 발전 방향을 모색했다.시는 ‘환동해 국제심포지엄’을 개최해 전쟁, 에너지 위기, 인공지능(AI) 시대 포항의 발전 전략을 주제로 논의했다고 28일 밝혔다.심포지엄은 급변하는 국제질서와 경제 환경 변화에 대응하는 포항 미래 성장 전략과 비전을 제시하고, 포항이 환동해 중심도시로 도약하기 위한 발전 전략을 도출하기 위해 마련됐다.기조강연을 맡은 김현욱 세종연구소장은 ‘전쟁으로 급변하는 국제정세와 한국’을 주제로 지정학적 갈등 속에서 한국이 안보와 경제를 아우르는 전략적 대응력을 강화하고, 변화하는 국제 환경을 새로운 기회로 전환해야 한다고 제언했다.특히 참석자들은 ▲AI 시대 포항의 미래 경제·산업 발전 전략 ▲이차전지를 비롯한 포항의 미래 전략 산업 경쟁력 강화 ▲에너지 위기 대응과 신재생에너지 확대 ▲북극항로 개척과 한·러 에너지 협력 가능성 ▲북극항로와 연계한 동해안권 발전 전략 등을 두고 다각적인 발전 방안을 제시했다.박용선 포항시장은 “철강 등 기존 주력 산업의 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 에너지와 AI, 북극항로 등 새로운 성장동력을 적극적으로 발굴해 환동해 중심도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.