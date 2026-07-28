덕성여대 김건희 석좌교수, 캄보디아 정부 ‘외교공로훈장’ 수훈

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덕성여대 김건희 석좌교수, 캄보디아 정부 ‘외교공로훈장’ 수훈

박영주 기자
입력 2026-07-28 16:28
수정 2026-07-28 16:31
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세줄 요약
  • 캄보디아 왕실 정부 외교공로훈장 수훈
  • 식품영양학 교육 기반 마련과 현지화
  • 농업기술 발전·우호 증진 공로 인정
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김건희 덕성여대 석좌교수와 응오 분탄 캄보디아 왕립농과대학 총장(오른쪽)이 메달 전달식 후 기념촬영을 하고 있다. 덕성여대 제공
김건희 덕성여대 석좌교수와 응오 분탄 캄보디아 왕립농과대학 총장(오른쪽)이 메달 전달식 후 기념촬영을 하고 있다. 덕성여대 제공


덕성여자대학교는 김건희 석좌교수(국제협력선도대학육성지원사업단장·전 총장)가 캄보디아 왕실 정부로부터 외교공로훈장 ‘사하메트레이 훈장(Royal Order of Sahametrei)’ 티바딘(Thibadin·Commander) 등급을 수훈했다고 28일 밝혔다.

이번 훈장은 김 교수가 캄보디아의 농업·교육 환경 개선과 양국 간 우호 증진에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.

김 교수는 교육부와 한국연구재단이 지원하는 국제협력선도대학육성지원사업(LUPIC)을 통해 캄보디아 최초의 식품영양학 교육 기반을 마련하고, 한국형 영양관리 시스템을 현지화하는 데 앞장서 왔다.

특히 캄보디아 농림수산부와 협력해 현지 농업기술 발전과 전문인력 양성을 이끌며 식량안보 과제 해결과 지속가능개발목표(SDGs) 달성에 기여했다는 평가를 받는다.

메달 전달식은 지난 4월 캄보디아 왕립농과대학(RUA)에서 김 교수와 응오 분탄(Ngo Bunthan) 총장이 참석한 가운데 진행됐다.
박영주 기자
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