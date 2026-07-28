덕성여대 김건희 석좌교수, 캄보디아 정부 ‘외교공로훈장’ 수훈

세줄 요약 덕성여대 김건희 석좌교수가 캄보디아 왕실 정부의 외교공로훈장 사하메트레이 훈장 티바딘 등급을 받았다. 농업·교육 환경 개선, 식품영양학 기반 마련, 한국형 영양관리 현지화, 양국 우호 증진 공로가 인정됐다. 캄보디아 왕실 정부 외교공로훈장 수훈

식품영양학 교육 기반 마련과 현지화

농업기술 발전·우호 증진 공로 인정

이미지 확대 김건희 덕성여대 석좌교수와 응오 분탄 캄보디아 왕립농과대학 총장(오른쪽)이 메달 전달식 후 기념촬영을 하고 있다. 덕성여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 김건희 덕성여대 석좌교수와 응오 분탄 캄보디아 왕립농과대학 총장(오른쪽)이 메달 전달식 후 기념촬영을 하고 있다. 덕성여대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

덕성여자대학교는 김건희 석좌교수(국제협력선도대학육성지원사업단장·전 총장)가 캄보디아 왕실 정부로부터 외교공로훈장 ‘사하메트레이 훈장(Royal Order of Sahametrei)’ 티바딘(Thibadin·Commander) 등급을 수훈했다고 28일 밝혔다.이번 훈장은 김 교수가 캄보디아의 농업·교육 환경 개선과 양국 간 우호 증진에 기여한 공로를 인정받아 수여됐다.김 교수는 교육부와 한국연구재단이 지원하는 국제협력선도대학육성지원사업(LUPIC)을 통해 캄보디아 최초의 식품영양학 교육 기반을 마련하고, 한국형 영양관리 시스템을 현지화하는 데 앞장서 왔다.특히 캄보디아 농림수산부와 협력해 현지 농업기술 발전과 전문인력 양성을 이끌며 식량안보 과제 해결과 지속가능개발목표(SDGs) 달성에 기여했다는 평가를 받는다.메달 전달식은 지난 4월 캄보디아 왕립농과대학(RUA)에서 김 교수와 응오 분탄(Ngo Bunthan) 총장이 참석한 가운데 진행됐다.