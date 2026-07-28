출입 통제된 포항 보릿돌교 무너져…고립된 17명 무사 구조(종합)

세줄 요약 경북 포항 장길리 보릿돌교의 중간 교각과 상판이 무너지며 관광객과 낚시객 17명이 한때 고립됐다. 사고 당시 교량 위 통행자는 없었고, 해상보트 등을 통해 모두 구조돼 인명 피해는 없었다. 당국은 추가 수색과 안전 대책을 검토 중이다. 포항 보릿돌교 중간 교각·상판 붕괴

관광객·낚시객 17명 한때 고립, 전원 구조

출입 통제 중에도 무단 진입 반복 지적

이미지 확대 경북 포항시 남구 구룡포읍 장길리에서 28일 보릿돌교가 붕괴해 당국이 수중 수색을 벌이는 중이다. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 남구 구룡포읍 장길리에서 28일 보릿돌교가 붕괴해 당국이 수중 수색을 벌이는 중이다. 경북소방본부 제공

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경북 포항의 한 해상 보행교가 붕괴되면서 관광객 등 17명이 한때 고립됐다.포항시 등에 따르면 28일 오후 1시 15분쯤 남구 구룡포읍 장길리 보릿돌교의 중간 교각과 상판이 무너져 내렸다.보릿돌교는 갯바위인 보릿돌과 해안을 연결하는 170m 길이 해상 보행교다.사고 발생 후 당국은 인명 피해 여부를 확인하기 위해 현장 주변 바닷속을 수색했다. 폐쇄회로(CC)TV 확인 결과 붕괴 당시 교량 위에는 통행자가 없었고, 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.보릿돌교로 이어진 전망대와 보릿돌 위 낚시객 17명이 고립됐다가 해상보트 등을 이용해 구조됐다.당국은 추가로 수중 수색을 실시 중이다.이와 별개로 보릿돌교는 정밀안전진단을 위해 지난 5월부터 출입을 통제 중이었다. 강한 파도와 해풍으로 피로도가 누적되면서다. 그럼에도 불구하고 관광객과 낚시객 등이 보릿돌과 전망대로 넘어가는 일이 지속적으로 발생해 왔다.포항시 관계자는 “추가 피해가 발생하지 않도록 대책을 마련하고 있다”고 했다.