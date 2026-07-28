전북도, “걸러내지 못하고, 발탁도 못한 맥빠진 인사” 혹평

“지나친 안정추구로 조직에 활력 기대 이하” 실망

“이게 도민 체감 인사고 내발적 발전이냐” 비아냥

이미지 확대 전북도가 단행한 민선 9기 첫 인사가 지나친 안정추구라는 평가가 지배적이다. 전북도청사 전경 닫기 이미지 확대 보기 전북도가 단행한 민선 9기 첫 인사가 지나친 안정추구라는 평가가 지배적이다. 전북도청사 전경

세줄 요약 전북도의 민선 9기 첫 승진인사가 서열 위주로 마무리되며 조직 안팎의 실망이 커졌다. 성과가 높은 직원은 빠지고, 세평이 좋지 않은 인물까지 승진했다는 불만이 나왔다. 젊은 공무원들은 박탈감을 호소했다. 전북도 첫 승진인사, 서열 위주 평가

성과 좋은 직원 배제, 박탈감 확산

정치권 개입설까지 돌며 공정성 논란

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“지나친 안정추구 인사는 조직의 활력을 떨어뜨리고, 일하고 싶은 의지마저 꺾어버립니다.”민선 9기 이원택 전북특별자치도지사의 첫 인사를 두고 젊은 공무원들의 불만이 높다. 서열 위주인 듯 하면서도 특별한 이유없이 승진에서 누락되거나 업무능력이 형편없는 직원까지 승진한 사례가 적지 않기 때문이다.28일 서울신문 취재를 종합하면 이번 달에 단행된 전북도의 민선 9기 첫 승진인사에 대해 높은 점수를 주겠다는 여론이 낮다. 성과가 높지만 승진에서 배제되고, 일도 못하고 세평도 나쁘지만 의외로 우대받는 결과가 나오기도 해서다.27일까지 승진 인사가 마무리된 전북도청 ‘복도통신’은 서열 위주 인사로 평이했다는 평가가 주를 이루지만, 너무 안정을 추구한 나머지 맥빠진 인사라는 지적이 나온다. 나이 많은 직원을 우대하는 바람에 젊은 공무원들이 상대적 박탈감을 느낀다는 분위기다.특히, 세평이 바닥을 치는 인물은 물론 그저 시간만 때우다 승진서열이 앞서게 된 경우까지 가리지 않고 ‘챙겨주는 인사’를 함으로써 그 배경을 두고 확인되지 않은 소문이 파다하다. 유력 인사 줄대기, 국회의원·도의원 등 정치권 동원설이 나돈다.더구나 승진인사에서 반드시 서열이 지켜진 것은 아니어서 불만이 터져나온다.26명이나 승진한 행정 6급 인사의 경우 서열 앞번호에서 4명이 탈락해 이해하기 힘든 결정이었다는 항의가 잇따르고 있다.일부 소수직렬과 국과장급 승진인사에서도 비슷한 불만이 제기된다.도청 A 과장은 “이원택 지사 부임 이후 첫 인사라 관심이 집중됐는데 막상 까보니 기대 이하였다”며 “도대체 도정이 어느 방향으로 가고자 하는지 감을 잡을 수 없는 인사”라고 꼬집었다.B 팀장은 “민선 9기에는 승진해서는 안될 인물은 걸러내주고 일 잘하고 성과 좋은 직원을 발탁해줄 것으로 기대했는데 결과는 실망으로 끝났다”면서 “일을 열심히 해봐야 빛보기 힘든 시대가 온 것 같다”고 한숨을 토해냈다.승진에서 탈락한 C 직원은 “도민체감 성장이라는 구호를 도민체감 실망으로 바꿔써야 할 지경”이라며 “누가, 왜, 어떤 기준으로 승진자를 결정하는지 그 과정이 의심스럽다”고 분통을 터뜨렸다.