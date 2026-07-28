포항 구룡포 보릿돌교 무너져…전망대 방문객 17명 무사 구조

세줄 요약 포항 구룡포 장길리 보릿돌교가 28일 오후 무너졌다. 이 교량은 해상 보릿돌과 육지를 잇는 170m 보행교로, 이미 안전상 문제로 통행이 금지된 상태였다. 신고를 받은 당국은 전망대에 있던 방문객 17명을 해상보트로 구조했고, 현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다. 포항 구룡포 보릿돌교 붕괴, 통행 금지 상태

전망대 방문객 17명 해상보트로 무사 구조

시청·해경·경찰 현장 출동, 공동 대응

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경북 포항의 한 교량이 무너져 당국이 확인에 나섰다.포항시 등에 따르면 28일 오후 1시 15분쯤 남구 구룡포읍 장길리 보릿돌교가 무너졌다.보릿돌교는 해상 위 보릿돌과 육지를 잇는 170m 길이 보행교로 현재 안전상 문제로 통행이 금지된 상태다.신고를 받고 출동한 당국은 보릿돌교 전망대에 있던 17명을 해상보트로 구조했다. 현재 시청 및 해경, 경찰 등 유관기관이 출동해 공동 대응에 나섰다.현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.