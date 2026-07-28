부산시, 정부 노인 일자리 평가서 역대 최다 우수기관 배출

세줄 요약 부산시가 보건복지부의 2026년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업 종합평가에서 수행기관 20곳을 우수기관으로 배출했다. 전국 1194곳 가운데 222곳만 선정된 가운데 부산은 계량·비계량 평가에서 고른 성과를 냈고, 국비 인센티브도 받게 됐다. 부산시, 노인 일자리 평가서 20곳 우수기관 배출

전국 1194곳 중 222곳 선정, 부산 역대 최고 성과

남구시니어클럽 위기가구발굴단, 부산형 모델 주목

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부산시는 보건복지부 주관 ‘2026년 노인 일자리 및 사회활동 지원사업 종합평가’에서 총 20곳의 수행기관이 우수기관으로 선정되는 역대 최고 성과를 거뒀다고 28일 밝혔다.이번 평가는 전국 1194곳 노인 일자리 수행기관을 대상으로 실시됐다. 지난해 사업 운영 성과와 관리체계 전반을 평가해 222곳의 우수기관을 선정했다.부산에서는 계량 평가에서 사하사랑채노인복지관, 남광종합사회복지관, 사상구노인복지관, 대한노인회 부산연제구지회 등 19곳이 우수기관으로, 비계량 평가에서는 남구시니어클럽 1곳이 우수기관으로 선정됐다.비계량 평가 우수사업으로 선정된 남구시니어클럽의 ‘위기가구발굴단’​은 시가 2023년 자체 기획한 부산형 노인 일자리 사업으로, 어르신 경험과 역량을 지역사회 문제 해결에 활용하는 대표적 일자리 모델로 평가받고 있다.우수기관으로 선정된 20곳의 수행기관에는 1억2천800만원의 국비 인센티브가 지원된다.