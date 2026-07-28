세종 스마트도시 서비스 시민이 ‘평가’

시민 20명이 직접 참여해 4개월간 활동 제안

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세줄 요약 세종시가 공공생활정보 자동화시스템과 무신호 건널목 보행자 안전 보조시스템 등 스마트도시 서비스를 시민이 직접 체험·평가하는 참가단을 모집한다. 9~12월 활동하며 사용성, 편의성, 만족도와 개선 의견을 제시하고, 결과는 서비스 고도화에 활용한다. 시민참가단 모집, 스마트서비스 체험·평가

공공생활정보 자동화·보행안전 시스템 대상

의견 반영해 서비스 고도화 추진

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세종시가 공공생활정보 자동화시스템 등 스마트 서비스에 대한 시민 평가를 거쳐 개선 방안을 마련하기로 했다시는 28일 스마트도시 서비스를 체험하고 평가하는 ‘2026년 세종시 스마트시티 리빙랩 시민참가단’을 내달 6일까지 모집한다고 밝혔다. 시민참가단은 스마트도시 서비스 실증과 평가 과정에 참여한다.올해는 인공지능 기반 공공생활정보 자동화시스템과 무신호 건널목 양방향 지능형 보행자 안전 보조시스템 등 일상과 밀접한 분야를 대상으로 진행할 예정이다. 다양한 서비스를 직접 이용하면서 사용성과 편의성, 만족도 등을 평가하고 개선 의견을 제시하는 방식이다. 제안된 의견은 실증기업의 서비스 고도화 및 향후 스마트도시 서비스 개선에 활용할 예정이다.시민참가단 활동은 9~12월까지 이뤄지며, 체험·평가·의견 제시 등을 완료한 참여자에게는 건당 5만원 상당의 지역화폐나 상품권을 지급한다. 19세 이상 세종시민과 지역 대학교 재학생과 직장 재직자는 주소지와 관계없이 신청할 수 있다. 모집 인원은 20명 내외다. 신청은 시 누리집(sejong.go.kr)에서 가능하다.김종태 세종시 지능형도시과장은 “스마트도시는 시민이 편리하게 이용하고 체감하는 서비스가 중요한 만큼 제안 내용은 검토를 적극 반영할 계획”이라고 밝혔다.