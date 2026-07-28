“금반지 36돈 찾으면 임자”…화천 토마토축제 31일 개막

6개 테마존 즐길거리 가득

이미지 확대 강원 화천 토마토축제가 31일 사내면 사창리 사내체육공원에서 개막한다. 사진은 지난해 축제 모습. 화천군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 화천 토마토축제가 31일 사내면 사창리 사내체육공원에서 개막한다. 사진은 지난해 축제 모습. 화천군 제공

이미지 확대 강원 화천 토마토축제가 31일 사내면 사창리 사내체육공원에서 개막한다. 사진은 지난해 축제 모습. 화천군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 화천 토마토축제가 31일 사내면 사창리 사내체육공원에서 개막한다. 사진은 지난해 축제 모습. 화천군 제공

세줄 요약 강원 화천의 대표 여름축제인 토마토축제가 31일 사내체육공원에서 개막해 다음 달 9일까지 열린다. 올해는 기간이 3일에서 10일로 늘고 장소도 옮겨 주차난을 줄일 전망이다. 공연, 물놀이, 체험, 마켓, 밀리터리 등 6개 테마존을 운영한다. 화천 토마토축제 31일 개막, 10일간 진행

사내체육공원 이전, 주차난 완화 기대

금반지 36돈 걸린 이벤트와 물놀이 운영

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강원 화천 대표 여름축제인 토마토축제가 오는 31일 개막한다.올해로 22회째를 맞는 토마토축제는 이날부터 다음 달 9일까지 사내면 사창리 사내체육공원에서 열린다.예년과 비교하면 축제 기간이 3일에서 10일로 대폭 늘었고, 장소도 사창리 문화마을에서 체육공원으로 옮겼다.군 관계자는 “축제 기간이 늘어 더 많은 관광객이 찾을 수 있고, 축제장 이전으로 고질적인 주차난도 줄어들 것으로 기대한다”라며 “체육공원 인근에 계곡이 있어 여름 휴양형 축제로 변모할 것”이라고 설명했다.축제장은 공연, 이벤트, 물놀이, 체험, 마켓홍보, 밀리터리 등 6개 테마존으로 꾸며진다.공연존에서는 군악대를 비롯한 지역 예술인, 연예인들의 공연이 펼쳐지고, 이벤트존에서는 토마토풀장에서 금반지를 찾는 ‘황금반지를 찾아라’와 레크리에이션이 진행된다. 황금반지를 찾아라에는 총 36돈의 금반지와 파지 토마토 44t이 투입된다.물놀이존에는 수영장, 물난장 파티, 물총 놀이터가 차려지고, 체험존에서는 풍선아트와 토마토 페이스 페인팅, 119 안전체험, 양떼 목장 체험을 즐길 수 있다.마켓홍보존에는 농특산물 판매장과 오뚜기 홍보관, 푸드코너가 마련되고, 밀리터리존에서는 대형 군장비 전시와 사격체험 프로그램이 운영된다.김세환 군수는 “축제장을 찾으면 신나는 공연과 음악으로 무더위와 스트레스를 날려버릴 수 있다”며 “공연뿐 아니라 다양한 체험행사도 준비하고 있다”고 말했다.