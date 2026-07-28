부산항만공사, 국제 항만 포럼서 부산항 스마트 전략 발표

세줄 요약 부산항만공사가 도쿄에서 열린 국제항만 포럼에 참석해 부산항의 디지털 스마트항만 구축 전략을 발표했다. 체인포털의 VBS, TSS, e-slip, Port-i 등 주요 서비스를 소개하고 데이터 기반 운영으로 효율성과 편의를 높인 성과를 공유했다. 도쿄 국제항만 포럼서 스마트항만 전략 발표

체인포털 기반 디지털 서비스와 성과 소개

데이터 운영으로 효율·편의·공급망 안정 강조

이미지 확대 구자림 부산항만공사 글로벌사업단장이 지난 27일 일본 도쿄에서 열린 국제항만협회·한국해양수산개발원 항만 포럼에서 ‘부산항 스마트항만 구축 전략’을 주제로 발표하고 있다. 부산항만공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 구자림 부산항만공사 글로벌사업단장이 지난 27일 일본 도쿄에서 열린 국제항만협회·한국해양수산개발원 항만 포럼에서 ‘부산항 스마트항만 구축 전략’을 주제로 발표하고 있다. 부산항만공사 제공

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부산항만공사가 세계 항만 관계자들을 대상으로 부산항의 스마트항만 구축 전략과 그간의 성과를 소개했다.부산항만공사는 전날 일본 도쿄에서 열린 ‘2026 국제항만협회(IAPH)·한국해양수산개발원(KMI) 항만 포럼’에 참석해 부산항의 디지털 스마트항만 구축 전략을 발표했다고 28일 밝혔다.이 포럼은 국제항만협회와 한국해양수산개발원이 ‘탈탄소화, 디지털화, 효율성’을 주제로 공동 개최한 국제행사다. 세계 각국 항만 관계자와 전문가 약 100명이 참석했다. 참석자들은 항만의 지속가능성과 디지털 전환을 위한 정책·기술, 우수 사례를 공유했다.포럼에서 구자림 부산항만공사 글로벌사업단장은 ‘부산항 디지털 스마트항만 구축 전략’을 주제로 발표했다. 구 단장은 발표에서 부산항 통합 물류정보 플랫폼인 ‘체인포털’에서 제공하는 차량 반출입 예약 시스템(VBS), 환적운송시스템(TSS), 전자인수도증(e-slip), 환적모니터링시스템(Port-i) 등 주요 디지털 서비스를 소개했다. 또 데이터 기반 운영을 통해 항만 운영 효율성과 이용자 편의를 높인 사례도 소개했다.부산항만공사 관계자는 “항만의 디지털 전환은 운영 효율성 제고를 넘어 글로벌 공급망의 안정성과 회복 탄력성을 강화하는 핵심 요인이다. 앞으로도 부산항 디지털 혁신 경험을 국제사회와 나누고, 글로벌 항만과 데이터 협력을 확대해 스마트항만 분야를 선도해 나가겠다”라고 밝혔다.