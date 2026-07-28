통합특별시의회 “800조 호남 반도체 미래, 신뢰와 책임으로 열어야”

반도체특위 “5자 간 신뢰 중요…책임있는 약속 이행·대화 재개 촉구”
“무안군의 ‘3대 요구 조건’ 존중… 시의회가 앞장서 이행 보증 약속”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
송형곤 전남광주통합특별시의회 의장이 통합의회 출범 첫날인 지난 1일 ‘반도체 전략투자 지원체계 구축 추진계획’을 제 1호로 결재한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전남광주통합특별시의회 제공
전남광주통합특별시의회 반도체 클러스터 조성 지원 상설특별위원회(이하 반도체 특위)가 광주 군 공항 이전사업과 관련해 공동 당사자인 5자 협의체에 ‘상생을 바탕으로 한 대화와 협력’을 촉구했다. 광주 군공항 부지에 들어설 800조 원 규모 반도체 클러스터 조성 사업의 차질 없는 추진을 위해서다.
반도체 특위는 28일 성명서를 내어 최근 군 공항 이전 부지 문제를 논의할 후보지 선정위원회가 원활히 작동되지 않고 있는 사실에 깊은 우려를 표시하고, “공동합의의 당사자인 정부와 전남광주통합특별시, 무안군 등 모든 참여 주체가 함께 책임을 지고 약속을 이행해야 한다”고 강조했다.
반도체 특위는 특히, 무안군이 군민들의 삶의 터전과 권익을 지키기 위해 제시한 ‘3대 요구조건’은 정당하며 존중받아야 할 권리임을 강조하면서도 “반도체 팹 4기 착공을 위한 골든타임을 감안해 모두가 한발짝씩 양보하는 대승적 결단이 시급하다”고 밝혔다.
반도체 특위는 호남 반도체 클러스터의 성공적인 조성을 위해 5자 협의체 공동당사자에 무안군민이 체감할 수 있는 ‘획기적이고 확실한 지원책’을 먼저 제시할 것과 5자 협의체 공동합의 당사자 모두 상호 신뢰 회복을 위해 대화와 협의를 즉시 재개할 것을 촉구했다.
아울러 “무안군에 약속되는 인센티브와 지원책이 법과 예산으로 확실하게 이행될 수 있도록 의회가 앞장서서 보증하겠다”고 선언하고 “전남과 광주의 모든 지역이 반도체 클러스터 조성의 과실을 고루 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.
박춘선 서울시의원 “아이들이 학교 가고 싶은 교육환경 만들어야”
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(국민의힘, 강동3)은 지난 27일 제338회 임시회 폐회 중 열린 교육위원회 업무보고에서 현안 점검에 나섰다. 이날 박 의원은 강동구의 고질적인 과밀학급 해소 대책과 고덕강일3지구 내 강현중학교 설립 추진 상황을 집중적으로 살폈다. 또 한국형 바칼로레아(IB) 교육 운영 현황을 꼼꼼히 따져 물으며, 학생 중심의 교육환경 조성과 교육행정의 신뢰 회복을 위한 서울시교육청의 적극적인 행정을 촉구했다. 먼저 박 의원은 강동구 일부 초등학교의 과밀학급 문제를 지적하며 학생들의 학교생활에 미치는 영향을 세심하게 살펴야 한다고 강조했다. 박 의원은 “현재 일부 지역학교에서는 학생 수 증가로 급식을 세 차례에 나누어 운영하고 있다”며 “아이들이 식사 시간에 쫓겨 ‘밥을 조금만 달라’고 말할 정도라면 이는 단순한 시설 문제가 아니라 아이들의 건강과 교육환경을 함께 살펴야 할 문제”라고 말했다. 이어 “과밀학급은 교실 부족만의 문제가 아니라 학생들의 학교생활 전반에 영향을 미치는 만큼 학교별 실태를 면밀히 점검하고 지역 여건에 맞는 대책을 마련해야 한다”고 강조했다. 아울러 박 의원은 고덕강일3지구 내 강현중학교 설립 추진 현황과 주민 의
서울시의회 바로가기
김성일 반도체 특위 위원장은 “800조 원 규모의 반도체 클러스터는 어느 한 지역의 희생이나, 승리로 만들어질 수 없다”며 “국가와 지역의 미래를 위해 모든 당사자가 대화의 장으로 돌아와 전남광주의 백년대계를 함께 만들어 주기를 기대한다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 800조 반도체 클러스터, 군공항 이전과 연계 추진
- 5자 협의체 대화 재개와 상생 협력 촉구
- 무안군 지원책과 법·예산 보증 약속
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
광주 군공항 부지에 조성될 반도체 클러스터 규모는?