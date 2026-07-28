5월 현장 옛 광주적십자병원 ‘5·18대동평화관’으로 재탄생

전남광주특별시, 사적지소위원회 열어 층별 공간 구성안 확정

1층 자치공동체 체험, 2층 5·18동행, 3층 국제인권플랫폼으로

총사업비 290억원 투입…2029년 완공 목표로 사업 추진 속도

이미지 확대 5·18사적지인 옛 광주적십자병원. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 5·18사적지인 옛 광주적십자병원. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 옛 광주적십자병원이 ‘5·18대동평화관’으로 바뀐다. 5·18 정신계승위가 보존·활용안을 확정하며 사업이 본격화됐고, 1층은 헌혈 교육·전시, 2층은 팩트체크와 창작 스튜디오, 3층은 국제인권 플랫폼으로 꾸며진다. 옛 광주적십자병원, 5·18대동평화관 전환 확정

헌혈·연대 정신 계승하는 복합기념공간 조성

290억원 투입, 2029년 완공 목표 사업 추진

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제11호 5·18사적지인 옛 광주적십자병원이 ‘5·18대동평화관(가칭)’으로 거듭난다.전남광주통합특별시는 지난 24일 5·18민주화운동 정신계승위원회 사적지소위원회를 열어 ‘옛 광주적십자병원 보존 및 활용방안’을 확정하고 본격적인 사업 추진에 나선다고 28일 밝혔다.그동안 옛 광주적십자병원 보존 및 활용 방안에 대해 관련 단체 간 이견으로 사업 추진에 어려움이 있었지만 이번 사적지소위원회에서 공간 활용방안을 합의함에 따라 사업 추진에 탄력이 붙을 전망이다.‘5·18대동평화관’ 조성 계획은 지난 1980년 5·18 당시 시민 헌혈과 부상자 치료 등을 통해 생명을 살렸던 나눔과 연대의 대동평화 정신을 기억하고 계승한다는 취지에 따른 것이다.세부적으로 1층은 ‘나눔과 연대의 대동평화 공간’으로 조성된다. 기존 응급실을 보존하고 헌혈 교육‧전시를 위한 몰입형 아카이브가 들어선다. 5·18 당시 자치공동체를 체험하는 공간과 시민친화형 오월시민카페도 들어설 예정이다.2층에는 ‘5·18동행 플랫폼’ 공간이 마련된다. 가짜 뉴스와 허위·조작정보를 검증하는 팩트체크 스튜디오, 5·18 관련 진실 콘텐츠를 기획·제작하는 창작 스튜디오, 사회적 이슈에 대해 토론하는 빛의 소통방이 들어선다.3층은 ‘5·18 국제인권 플랫폼’으로 꾸며진다. 수술실, 중환자실, 헌혈실은 원형을 그대로 보존하고 나머지 공간에는 아시아인권위원회 유치 등 국제인권 플랫폼 공간과 국내외 탐방객을 위한 맞춤형 숙박공간인 ‘오월 광주 스테이’가 조성된다.옛 광주적십자병원은 1998년 5·18사적지 지정 이후 28년 만에 처음으로 국비 지원이 확정됐다. 전남광주통합특별시는 이 사업에 총 290억원을 투입하며, 올해 기본 및 실시설계를 발주해 2029년 완공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.한편 지난 6월 사회적 합의를 도출한 ‘빛의 혁명 발원지 5‧18 구묘지 민주공원 조성사업 건축계획’도 이번 소위원회를 통과해 속도감 있게 추진될 전망이다.