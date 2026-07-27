[포토] 폭염 뚫는 ‘물보라 샤워’

세줄 요약 화요일 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효돼 최고 체감온도가 33도 이상으로 올랐다. 늦은 새벽부터 오후 사이 중부 지방과 경북권에는 소나기가 내리겠지만, 그친 뒤에는 습도가 높아 더위가 이어졌다. 미세먼지는 좋음에서 보통 수준이었다. 전국 폭염특보 지속, 체감온도 33도 이상 전망

중부·경북 소나기 예보, 일시적 기온 하강

소나기 뒤 습도 상승, 더위 재확산 우려

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화요일인 28일은 전국적인 무더위가 계속되겠다.전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 당분간 최고 체감 온도가 33도 이상으로 올라 야외 활동 시 유의해야 한다.늦은 새벽부터 오후 사이 중부 지방과 경북권에는 곳에 따라 소나기가 내리겠다.소나기가 내리는 곳에서 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 소나기가 그친 뒤에는 습한 상태에서 다시 기온이 올라 더위는 가시지 않겠다.소나기에 의한 예상 강수량은 서울·인천·경기·강원 내륙과 산지·대전·세종·충남 내륙·충북·대구·경북 5∼40㎜, 강원 동해안 5∼20㎜다.아침 최저 기온은 22∼26도, 낮 최고 기온은 31∼36도로 예보됐다.미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.