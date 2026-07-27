추경호 “대구 성장 핵심은 속도와 실천… 일하는 방식 바꿔야”

세줄 요약 추경호 대구시장은 간부회의에서 대구 성장의 핵심은 속도와 실천이라며 공직사회가 검토에 머무르지 말고 결정한 정책을 빠르게 실행해야 한다고 강조했다. 국회의원·국가기관과의 상시 소통, 국비 확보 지원, 미래산업 전략 재점검도 함께 주문했다. 대구 성장 위해 속도·실천 중심 행정 주문

공직사회 일하는 방식·사고방식 전면 변화 강조

국회의원·국가기관 협력과 미래전략 재점검 지시

이미지 확대 추경호 대구시장이 27일 시청 동인청사에서 간부회의를 열고 업무 지시를 하고 있다. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 추경호 대구시장이 27일 시청 동인청사에서 간부회의를 열고 업무 지시를 하고 있다. 대구시 제공

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추경호 대구시장이 공직사회에 “대구 성장을 이뤄내기 위해서는 일하는 방식부터 완전히 달라져야 한다”고 주문했다. 어려운 지역 경제 상황을 돌파하기 위해선 적극적인 행정이 필요하다는 점을 강조한 것이다.추 시장은 27일 시청 동인청사에서 간부회의를 열고 “대구의 미래를 위해 가장 중요한 것은 성장”이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 “지금은 천천히 검토하고 시간을 보낼 여유가 없다. 정책은 실천으로 이어져야 하고, 결정한 일은 속도감 있게 관철해야 한다”고 강조했다.공직사회 업무 집중도를 높이고 실천 지향적으로 일하는 문화를 정착시켜야 한다는 게 추 시장의 지론이다. 그는 “민선9기는 성과로 평가받고 보상받는 인사 기조를 확실히 밝힌 만큼 전 직원들은 변화와 혁신을 두려워하지 말고 적극적으로 업무를 추진하라”고 말했다.추 시장은 또 지역 국회의원, 대구에 있는 국가기관 등과의 협력체계 강화를 주문하기도 했다. 그는 국비 확보를 비롯해 주요 현안, 정책 추진과 관련해 “지역 국회의원들이 국비 확보와 현안 해결에 많은 역할을 할 수 있도록 현안에 대한 핵심 논리와 자료를 충분히 제공해야 한다”며 “협조를 요청하기 직전에 찾아가는 방식이 아니라 평소 지속적으로 설명하고 소통하는 노력이 필요하다”고 당부했다.이와 함께 “최근 만난 대구 지역 국가기관장들도 지역 발전을 위해 적극 협력하겠다는 의지가 매우 강했다”며 “국가기관과의 협업을 확대해 대구 발전에 실질적인 성과를 만들어 달라”고 말했다.이날 회의에서 추 시장은 대구경북지방중소벤처기업청을 통해 중소벤처기업부가 지원하는 정책사업 목록을 확보하고 지원받을 수 있는 방안을 강구하라고 지시하기도 했다.미래 성장동력에 대해서는 재점검이 필요하다는 견해도 드러냈다. 추 시장은 “국내외 산업구조의 변화와 기술 발전 방향을 토대로 대구의 성장전략을 다시 점검해야 한다”며 “소규모 사업을 단순히 늘리는 데 그쳐서는 안 되고, 연구개발(R＆D)과 미래산업 정책이 국가적·세계적 흐름 속에서 경쟁력을 갖추고 있는지 원점에서 검토하고, 필요한 경우 최고 전문가들과 협력하라”고 지시했다.추 시장은 공직자들이 시민 시각에서 바라보는 적극행정의 자세를 가져야 한다고 거듭 강조했다. 수성구 학원가 주정차 문제와 수성알파시티 주차난 등 시민 불편 해소 방안을 언급한 그는 “규제와 단속 중심이 아니라 시민의 입장에서 어떻게 하면 더 안전하고 편리하게 이용할 수 있는지 고민하는 적극행정이 필요하다”고 했다.그는 “민선9기의 핵심 과제는 결국 성장”이라며 “성장을 위해서는 조직도, 업무 방식도, 사고방식도 모두 달라져야 한다. 집중력을 높여 속도감 있게 실행하고 시민이 체감하는 성과를 반드시 만들어 달라”고 말했다.