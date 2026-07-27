불법체류하며 마약 판매·투약한 태국인 붙잡혀

세줄 요약 전북 군산해양경찰서가 불법체류 중 마약을 판매·투약한 태국인 2명을 마약류 관리법 위반 혐의로 붙잡아 조사하고 있다. A씨는 마약을 소지·판매한 혐의이고, B씨는 이를 구매해 투약한 혐의를 받고 있다. 해경은 첩보를 토대로 두 사람을 각각 긴급체포했다. 불법체류 태국인 2명, 마약 거래·투약 혐의

군산해경, 논산·익산서 각각 긴급체포

압수 마약 감정 의뢰, 구속영장 검토

이미지 확대 해양경찰 심볼. 해양경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 해양경찰 심볼. 해양경찰청 제공

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불법체류를 하며 마약을 거래한 태국인들이 해경에 붙잡혔다.전북 군산해양경찰서는 마약류 관리법 위반 등 혐의로 태국 국적 불법체류자 A(30대) 씨와 B(30대) 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 27일 밝혔다.A 씨는 마약류를 소지하고 판매한 혐의며, B 씨는 마약을 구매한 후 투약한 혐의를 받고 있다.해경은 관련 첩보를 입수하고 수사를 통해 전날 충남 논산에서 A 씨를 긴급체포했다. 이후 A 씨를 상대로 수사하던 중 익산에 거주하는 B 씨가 마약을 구매해 투약한 사실을 확인하고 같은 날 B 씨도 긴급체포했다.이들은 혐의를 모두 인정한 것으로 알려졌다.해경은 압수한 마약류와 증거물을 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰하는 한편 이들에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.