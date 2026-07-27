박용선 포항시장, 내년도 예산 확보 공들인다…주요 현안 사업 조속 추진

세줄 요약 포항시가 내년도 정부예산 확보를 위해 기획예산처를 방문해 영일만횡단대교, 호미반도 해양생태공원 등 5대 핵심 사업의 반영을 요청했다. 박용선 시장은 국가 전략산업 거점으로서 포항의 위상과 사업별 시급성, 경제 파급효과를 강조했다. 기획예산처 방문, 정부예산 반영 건의

영일만횡단대교 등 5대 핵심사업 제시

전략산업 거점 위상, 국비 확보 총력

이미지 확대 왼쪽부터 박창환 기획예산처 예산총괄심의관, 박용선 포항시장. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 박창환 기획예산처 예산총괄심의관, 박용선 포항시장. 포항시 제공

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경북 포항시가 주요 현안 사업 추진 동력 확보를 위해 기획예산처를 찾아갔다.시는 박용선 포항시장이 정부세종청사 기획예산처를 방문해 지역 주요 현안 사업의 조속한 추진을 위한 정부예산 반영을 적극 건의했다고 27일 밝혔다.이날 건의한 주요 사업은 ▲포항 영일만횡단대교 건설 ▲호미반도 국가 해양생태공원 조성 ▲전기차 배터리 자원순환 클러스터 운영 ▲4세대 방사광가속기 빔라인 증설 ▲푸드테크 로봇 시험인증평가센터 기반 구축 등 5대 핵심 사업이다.특히 박 시장은 이차전지·수소 등 국가 전략산업의 핵심 거점이자 4세대 방사광가속기를 보유한 연구개발 중심 도시인 포항이 갖는 위상을 부각했다. 사업별 추진 시급성, 국가정책과의 연계성, 지역경제 파급효과, 국가 산업경쟁력 확충 등 필요성을 강조했다.시는 기획예산처 예산 심의 일정에 맞춰 사업별 논리를 지속 보완할 방침이다. 또한 경북도와 지역 정치권, 관계기관과의 협력체계를 강화하는 등 전방위적인 활동을 이어갈 계획이다.박 시장은 “포항의 핵심 현안 사업은 지역 사업을 넘어 대한민국 산업 경쟁력과 미래 성장동력을 뒷받침하는 국가적 과제”라며 “정부 예산안이 확정되는 순간까지 모든 역량을 결집해 국비 확보에 총력을 다하겠다”고 말했다.