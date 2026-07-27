중부권 ‘사이버보안’ 거점 세종에 설치

중소기업 대상 보안 컨설팅 지원센터도 개소

중부권 사이버보안 거점 역할을 담당할 ‘충청 정보보호 클러스터’가 27일 세종시에 문을 열었다. 세종시 제공 닫기 이미지 확대 보기 중부권 사이버보안 거점 역할을 담당할 ‘충청 정보보호 클러스터’가 27일 세종시에 문을 열었다. 세종시 제공

세줄 요약 세종 조치원에 충청 정보보호 클러스터가 개소해 중부권 사이버보안 거점 역할을 시작했다. 세종·대전·충남·충북 4개 시도가 함께 추진하며, 사이버 훈련장과 테스트베드, 기업 입주 공간을 갖췄다. 세종정보보호지원센터도 함께 문을 열어 중소기업 보안 컨설팅과 교육을 지원한다. 충청 정보보호 클러스터 세종 개소

중부권 사이버보안 거점 역할 시작

세종정보보호지원센터 동시 출범

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중부권 사이버보안 거점 역할을 담당할 ‘충청 정보보호 클러스터’가 27일 세종에 문을 열었다.27일 세종시에 따르면 세종·대전·충남·충북 4개 시도는 지난해 ‘지역거점 정보보호 클러스터 구축 사업’ 공모에 최종 선정돼 시가 주관기관으로서 사업 전반을 관리·운영한다. 조치원 세종SB플라자 2·4층에 마련된 충청 정보보호 클러스터는 사이버 훈련장·테스트베드 등의 시설과 기업 입주 공간을 갖추고 있다. 충청권은 2029년까지 총 200억원을 투입해 기업 유치·육성과 전문인력 양성 등 정보보호 산업 생태계를 조성할 계획이다.이날 세종정보보호지원센터도 개소했다. 지원센터는 한국인터넷진흥원(KISA)과 세종테크노파크가 공동으로 자체 보안 역량을 갖추기 어려운 중소기업을 대상으로 보안 컨설팅·서비스 지원, 재직자 교육 등을 실시한다.시는 클러스터를 기반으로 정보보안 산업 생태계를 조성하고 지원센터가 개별 기업에 실질적인 지원을 통해 정보보호 인프라를 견고하게 구축하겠다는 전략이다.조상호 시장은 “충청 정보보호 클러스터가 중부권 사이버보안의 버팀목이자 정보보호 산업의 미래를 열어가는 출발점이 되길 기대한다”면서 “정보보호 연구기관과 산업체 유치를 적극 추진할 계획”이라고 밝혔다.