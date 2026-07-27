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심야 도심서 오토바이 폭주…대전경찰 19명 검거

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-07-27 15:03
수정 2026-07-27 15:03
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호기심에 참여? 추적 피하려 번호판 떼고 운행

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오토바이 폭주 단속 현장. 서울신문 DB
오토바이 폭주 단속 현장. 서울신문 DB


심야 시간 대전 도심에서 오토바이 집단 폭주를 벌인 20대 등이 무더기로 적발됐다.

대전경찰청은 27일 오토바이와 자동차를 이용해 집단 폭주 행위를 벌인 혐의(일반교통방해 등)로 A(20)씨 등 19명을 검거했다고 밝혔다. A씨 등은 지난 5월 6일 밤 12시 25분쯤 대전 동구 성남동 일대 도로에서 약 10분간 무리 지어 지그재그로 곡예 운전을 하거나 자동차로 차로를 막은 뒤 오토바이로 원을 그리며 도는 등 차량 통행을 방해한 혐의를 받는다.

이들은 경찰의 추적을 피하기 위해 미리 오토바이 번호판을 떼어내고 운행한 것으로 드러났다. 경찰은 교통범죄수사팀을 수사전담팀으로 지정해 추적 수사에 나서 가담자 전원을 검거했다. 피의자들은 경찰 조사에서 “지인의 권유와 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 폭주 예정 글을 보고 호기심에 참여했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 이들을 검찰에 불구속 송치한다는 방침이다.

대전경찰청 관계자는 “오토바이 폭주 행위는 엄중 처벌되는 불법행위로 호기심으로 참여했더라도 범죄자가 될 수 있다”면서 “SNS 폭주 공지 등을 조기 발견해 차단하는 등 도로 안전 조치를 강화하겠다”고 밝혔다.
대전 박승기 기자
세줄 요약
  • 심야 대전 도심서 집단 폭주 적발
  • 오토바이·자동차로 통행 방해 혐의
  • 번호판 제거 뒤 도주, 19명 검거
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