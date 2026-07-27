군산 선유봉에서 사진 찍던 40대 여성 추락사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

군산 선유봉에서 사진 찍던 40대 여성 추락사

임송학 기자
임송학 기자
입력 2026-07-27 14:30
수정 2026-07-27 15:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 선유봉 사진 촬영 중 40대 여성 추락
  • 심정지 상태로 구조 뒤 병원 이송, 사망
  • 경찰, 동선과 사고 원인 조사 착수
이미지 확대
추락사고가 발생한 전북 군산시 선유봉. 전북소방본부 제공
추락사고가 발생한 전북 군산시 선유봉. 전북소방본부 제공


전북 군산시 옥도면 선유봉에서 40대 여성이 추락해 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.

27일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시 49분께 군산시 옥도면 선유도리 선유봉(112m) 인근에서 ‘사진을 찍다가 사람이 아래로 추락했다’는 내용의 신고가 접수됐다.

군산해경과 소방당국은 신고 접수 후 약 2시간 만에 선유봉 아래 산에서 심정지 상태의 A(40대)씨를 구조해 인근 병원으로 이송했으나 숨졌다. 돌산인 선유봉은 바다와 붙어있다.

신고자는 숨진 여성의 남편 B씨다.

경찰은 부부가 인적이 드문 선유봉까지 사진 촬영을 위해 올라간 경위 등 정확한 사고 원인을 조사 중이다.
전주 임송학 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 사고는 어떤 활동 중에 발생했는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로