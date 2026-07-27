군산 선유봉에서 사진 찍던 40대 여성 추락사

세줄 요약 전북 군산시 옥도면 선유봉에서 사진을 찍던 40대 여성이 추락해 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다. 신고는 남편이 했고, 해경과 소방당국은 약 2시간 만에 여성을 구조했다. 경찰은 부부가 선유봉에 오른 경위와 사고 원인을 조사 중이다. 선유봉 사진 촬영 중 40대 여성 추락

심정지 상태로 구조 뒤 병원 이송, 사망

경찰, 동선과 사고 원인 조사 착수

이미지 확대 추락사고가 발생한 전북 군산시 선유봉. 전북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 추락사고가 발생한 전북 군산시 선유봉. 전북소방본부 제공

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전북 군산시 옥도면 선유봉에서 40대 여성이 추락해 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.27일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 9시 49분께 군산시 옥도면 선유도리 선유봉(112m) 인근에서 ‘사진을 찍다가 사람이 아래로 추락했다’는 내용의 신고가 접수됐다.군산해경과 소방당국은 신고 접수 후 약 2시간 만에 선유봉 아래 산에서 심정지 상태의 A(40대)씨를 구조해 인근 병원으로 이송했으나 숨졌다. 돌산인 선유봉은 바다와 붙어있다.신고자는 숨진 여성의 남편 B씨다.경찰은 부부가 인적이 드문 선유봉까지 사진 촬영을 위해 올라간 경위 등 정확한 사고 원인을 조사 중이다.