부산시, 폭염 취약계층·전력 수급 현장 점검

세줄 요약 부산시가 폭염 장기화에 맞춰 노숙인종합지원센터와 한국전력공사 부산울산본부를 잇달아 방문해 취약계층 보호와 전력 수급 대응 체계를 점검했다. 노숙인 공동대응반 운영과 응급 잠자리 지원 현황을 살피고, 현장 종사자 의견도 들었다. 폭염 장기화 대응 위한 현장 점검

노숙인 보호·응급 잠자리 운영 확인

전력 수급 안정 위한 협력 당부

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들었다.

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폭염 장기화에 부산시가 안전한 여름나기를 위한 현장 점검 활동을 벌였다.부산시는 27일 오후 노숙인종합지원센터인 부산희망등대종합지원센터를 찾아 거리 노숙인 상담과 응급 잠자리 운영 등 폭염 대응 현황을 점검했다.시는 여름철 시·구·군, 경찰청, 소방본부, 시설 등이 협력하는 ‘노숙인 공동대응반’을 운영 중이다.전재수 부산시장은 현장을 직접 방문, 폭염 대비 노숙인 보호 대책을 청취하는 한편 일선 현장 종사자들의 애로사항을시는 이어 한국전력공사 부산울산본부도 방문, 안정적인 전력 수급을 위한 기관 간 협력을 당부했다.전재수 시장은 “시민 누구도 폭염으로부터 소외되지 않도록 빈틈없는 대응체계를 유지하고, 시민 모두가 안전한 여름을 보낼 수 있도록 모든 행정역량을 집중하겠다”라고 밝혔다.