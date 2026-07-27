“가덕신공항 명칭, 부산국제공항으로” 시의회·시민단체 한목소리

“공항 이름은 도시의 얼굴, 범시민 운동 나서야”

가덕도신공항 조감도. 가덕도신공항건설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 가덕도신공항 조감도. 가덕도신공항건설공단 제공

공항의 명칭 변경을 위한 범시민 서명운동에도 나설 계획이다.

세줄 요약 부산시의회와 시민단체가 가덕도신공항의 공식 명칭을 부산국제공항으로 바꾸자고 주장했다. 공항 이름이 도시 정체성과 국가 경쟁력을 상징하는 만큼, 부산을 세계에 알릴 브랜드로 삼아야 한다는 논리다. 가덕도신공항 명칭 부산국제공항 변경 촉구

부산시의회와 시민단체, 도시 브랜드 강조

정부·국토부 대상 서명운동 예고

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부산시의회와 부산시민단체를 중심으로 가덕도신공항 공식 명칭을 김해국제공항의 옛 명칭인 ‘부산국제공항’으로 바꾸자는 목소리가 잇따르고 있다.조용우 부산시의원(비례·더불어민주당)은 27일 성명을 내고 건설 중인 가덕도신공항 공식 명칭을 ‘부산국제공항’으로 변경할 것을 촉구했다.이에 앞서 부산국제공항조기준공국민행동본부 등 6개 시민단체도 지난 13일 기자회견을 열고 같은 목소리를 낸 바 있다.조 의원은 “공항 이름은 세계인이 대한민국을 찾고 부산을 만나는 첫 관문이자 도시 정체성과 국가 경쟁력을 상징하는 브랜드”라며 “남부권 관문 공항 위상에 걸맞은 이름은 가덕도가 아닌 부산”이라고 밝혔다.이어 “가덕도는 공항이 위치한 지명일 뿐이며 세계인이 기억하고 찾아야 할 이름은 부산”이라며 “더욱이 부산국제공항은 1963년 수영비행장이 국제공항으로 승격되면서 실제 사용된 공식 명칭이며 1976년 현재의 김해공항으로 이전하면서 김해국제공항’으로 변경된 것”이라고 덧붙였다.조 의원은 “영종국제공항 명칭이 시민 서명운동과 지역사회 노력으로 인천국제공항으로 변경된 사례가 있다”라며 ”시민사회와 지역사회가 힘을 모은다면 명칭 변경을 이뤄낼 수 있다”라고 말했다.앞서 부산국제공항조기준공국민행동본부 등 6개 시민단체는 지난 13일 기자회견을 열고 “가덕도신공항은 건설 사업명으로는 유효할지 모르나 세계 항공지도에 남을 이름으로는 부족하다”며 “부산국제공항이라는 명칭으로 도시 브랜드를 각인시키고, 해양 수도 비전을 담아야 한다”라고 주장했다.이들 시민단체는 정부와 국토교통부에 가덕도신공항 공식 명칭 변경을 촉구하는 한편