전북도의회, 의원은 냉방천국 공무원은 찜통 지옥

의원실은 개별 냉방, 공무원 대기장소는 선풍기도 없어

전북도-전북도의회 서로 책임 떠넘기며 모르쇠로 일관

공무원도 도민, 도의회 권익보호 차원 대책 마련 시급

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세줄 요약 전북도의회 회기 때 도청·교육청 공무원들은 상임위와 의원실 앞에서 장시간 대기하지만, 2~3층 로비와 복도에는 냉방시설이 없어 폭염을 그대로 견뎌야 했다. 도의원실은 개별 냉방이 가동되는데도 관리 책임을 서로 떠넘기며 대책을 미뤘다. 의원실은 냉방, 로비는 무냉방 대기

공무원 장시간 대기, 폭염 고통 가중

도의회·전북도 책임 떠넘기기 논란

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“도의원실은 냉방천국이지만 공무원들이 대기하는 2~3층 로비는 찜통지옥입니다”기록적인 폭염이 지속되고 있으나 전북도의회가 도청 공무원들의 대기 장소에는 냉방 대책을 해주지 않아 ‘인권 유린’이라는 지적이 나온다.27일 서울신문 취재를 종합하면 전북도의회 회기 중에는 도청·교육청 공무원을 비롯한 관계 기관 직원들이 상임위와 도의원실 앞에서 줄을 지어 대기한다. 업무보고와 예산심의, 행정사무감사 등을 받기 위해서다. 직속기관과 사업소 직원들은 대기 시간이 더욱 길어 2층과 3층 로비 등에서 몇시간씩 기다리기도 한다.그러나 대기 장소와 로비는 냉방시설이 없어 공무원들은 비지땀을 흘리며 견뎌야 한다. 올해같이 푹푹찌는 폭염이 지속될 경우 대기 시간은 지옥이나 다름없지만 흔한 선풍기 한대 설치되지 않았다.반면, 도의원들은 사무실마다 개별 냉방장치가 가동돼 밖에서 대기하는 공무원들의 불편을 전혀 알지 못하는 실정이다. 공무원도 도민이지만 도의회의 권익 보호 대상에서는 뒷전이다.전북도청 A과장은 “공무원들은 의회에 출석하는 자체가 큰 압박인데 더위를 견디며 기다리는 시간은 말로 표현하기 힘들 정도로 괴롭다”고 털어놓았다.하지만 청사관리를 하는 전북도청과 전북도의회는 서로 떠넘기기를 하며 대책 마련에 모르쇠로 일관한다.전북도의회는 “의원실 냉방은 도의회가 관리하지만 대기실과 로비 냉난방은 전북도에 관리권이 있다”며 자신들은 책임이 없다고 발뺌한다.반면, 전북도는 “도청사와 의회청사 냉난방을 하는 배관이 의원실 개별 냉방 장치를 하는 과정에서 절단돼 손을 쓸 수 없다”고 반박했다. 복도와 대기실 등에 별도의 냉방장치를 하려면 적지 않은 예산이 들어가야 하기 때문에 계획 자체가 없다고 밝혔다.도청 공무원들은 “문밖에 대기하는 공무원들이 찜통 더위에 고생하는 것도 모르면서 도민들의 권익을 보호한다고 목에 힘을 주는 도의원들이 가증스럽게 느껴진다”며 “여름에는 덥고 겨울에는 혹한이 몰아치는 대기실의 냉난방 대책을 하루빨리 마련해야 한다”고 입을 모으고 있다.