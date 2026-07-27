전북도의회, 의원은 냉방천국 공무원은 찜통 지옥

의원실은 개별 냉방, 공무원 대기장소는 선풍기도 없어
전북도-전북도의회 서로 책임 떠넘기며 모르쇠로 일관
공무원도 도민, 도의회 권익보호 차원 대책 마련 시급
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전북특별자치도의회 전경
“도의원실은 냉방천국이지만 공무원들이 대기하는 2~3층 로비는 찜통지옥입니다”
기록적인 폭염이 지속되고 있으나 전북도의회가 도청 공무원들의 대기 장소에는 냉방 대책을 해주지 않아 ‘인권 유린’이라는 지적이 나온다.
27일 서울신문 취재를 종합하면 전북도의회 회기 중에는 도청·교육청 공무원을 비롯한 관계 기관 직원들이 상임위와 도의원실 앞에서 줄을 지어 대기한다. 업무보고와 예산심의, 행정사무감사 등을 받기 위해서다. 직속기관과 사업소 직원들은 대기 시간이 더욱 길어 2층과 3층 로비 등에서 몇시간씩 기다리기도 한다.
그러나 대기 장소와 로비는 냉방시설이 없어 공무원들은 비지땀을 흘리며 견뎌야 한다. 올해같이 푹푹찌는 폭염이 지속될 경우 대기 시간은 지옥이나 다름없지만 흔한 선풍기 한대 설치되지 않았다.
반면, 도의원들은 사무실마다 개별 냉방장치가 가동돼 밖에서 대기하는 공무원들의 불편을 전혀 알지 못하는 실정이다. 공무원도 도민이지만 도의회의 권익 보호 대상에서는 뒷전이다.
전북도청 A과장은 “공무원들은 의회에 출석하는 자체가 큰 압박인데 더위를 견디며 기다리는 시간은 말로 표현하기 힘들 정도로 괴롭다”고 털어놓았다.
하지만 청사관리를 하는 전북도청과 전북도의회는 서로 떠넘기기를 하며 대책 마련에 모르쇠로 일관한다.
전북도의회는 “의원실 냉방은 도의회가 관리하지만 대기실과 로비 냉난방은 전북도에 관리권이 있다”며 자신들은 책임이 없다고 발뺌한다.
반면, 전북도는 “도청사와 의회청사 냉난방을 하는 배관이 의원실 개별 냉방 장치를 하는 과정에서 절단돼 손을 쓸 수 없다”고 반박했다. 복도와 대기실 등에 별도의 냉방장치를 하려면 적지 않은 예산이 들어가야 하기 때문에 계획 자체가 없다고 밝혔다.
서울시의회 더불어민주당 이상훈 대표의원, 부민관 폭파 의거 81주년 기념식 참석
서울시의회 더불어민주당 이상훈 대표의원이 지난 24일 서울시의회 본관에서 개최된 ‘부민관 폭파 의거 81주년 기념식’에 참석했습니다. 이 자리에서 순국선열의 고귀한 희생을 기리고, 독립정신을 후세에 온전히 계승하기 위한 지속적인 지원을 약속했다. 1945년 7월 24일 조문기·유만수·강윤국 지사의 대한애국청년당이 친일파 박춘금 주최의 ‘아세아민족분격대회’가 열린 부민관(현재 서울시의회 본관)에 폭탄을 던진 사건이 바로 부민관 폭파 의거이다. 이는 광복 직전 일제의 억압에 정면으로 맞선 항일 독립운동사의 마지막 의열투쟁으로 평가받는다. 신흥무관학교기념사업회 윤경로 대표, 민족문제연구소 조세열 상임이사, 김민철 소장 등 관계자와 많은 시민이 참석한 가운데 열린 이날 기념식에서, 이상훈 대표의원은 축사를 통해 “81년 전 항일 독립투쟁의 역사적 현장이자, 930만 서울시민의 민의가 모이는 서울시의회에서 뜻깊은 자리를 함께하게 되어 가슴 깊은 울림을 느낀다”고 밝혔다. 아울러 이 대표의원은 “오늘의 자유와 평화는 독립영웅들의 희생 덕분”이라며 “역사의 현장이자 시민의 민의가 모이는 서울시의회에서 올바른 역사를 세우고, 민주주의·평화·국민통합의 가치를 지켜나가
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도청 공무원들은 “문밖에 대기하는 공무원들이 찜통 더위에 고생하는 것도 모르면서 도민들의 권익을 보호한다고 목에 힘을 주는 도의원들이 가증스럽게 느껴진다”며 “여름에는 덥고 겨울에는 혹한이 몰아치는 대기실의 냉난방 대책을 하루빨리 마련해야 한다”고 입을 모으고 있다.
세줄 요약
- 의원실은 냉방, 로비는 무냉방 대기
- 공무원 장시간 대기, 폭염 고통 가중
- 도의회·전북도 책임 떠넘기기 논란
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