세줄 요약
- 부산시, 노인 인식개선 공모전 ‘실버히어로’ 개최
- 노인에 대한 긍정적 인식 확산 목적의 공모
- 그림·사진·글·6행시 등 4개 분야 참여
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부산시 노인 인식개선 공모전. 부산시 제공
부산시는 노인에 대한 긍정적인 인식을 확산하기 위한 ‘노인 인식개선 공모전’을 내달 31일까지 진행한다고 27일 밝혔다.
시 독거노인종합지원센터가 주관하는 이번 공모전 주제는 ‘실버히어로’(Silver Hero)이다.
우리 곁의 할아버지‧할머니가 영웅처럼 느껴졌던 순간이나 미래의 내가 노인이 되었을 때 어떤 모습의 영웅이 되고 싶은지를 자유롭게 표현하면 된다.
공모 분야는 그림, 사진, 글, 6행시 등 4개 분야이다.
서울시의회 더불어민주당 이상훈 대표의원, 부민관 폭파 의거 81주년 기념식 참석
서울시의회 더불어민주당 이상훈 대표의원이 지난 24일 서울시의회 본관에서 개최된 ‘부민관 폭파 의거 81주년 기념식’에 참석했습니다. 이 자리에서 순국선열의 고귀한 희생을 기리고, 독립정신을 후세에 온전히 계승하기 위한 지속적인 지원을 약속했다. 1945년 7월 24일 조문기·유만수·강윤국 지사의 대한애국청년당이 친일파 박춘금 주최의 ‘아세아민족분격대회’가 열린 부민관(현재 서울시의회 본관)에 폭탄을 던진 사건이 바로 부민관 폭파 의거이다. 이는 광복 직전 일제의 억압에 정면으로 맞선 항일 독립운동사의 마지막 의열투쟁으로 평가받는다. 신흥무관학교기념사업회 윤경로 대표, 민족문제연구소 조세열 상임이사, 김민철 소장 등 관계자와 많은 시민이 참석한 가운데 열린 이날 기념식에서, 이상훈 대표의원은 축사를 통해 “81년 전 항일 독립투쟁의 역사적 현장이자, 930만 서울시민의 민의가 모이는 서울시의회에서 뜻깊은 자리를 함께하게 되어 가슴 깊은 울림을 느낀다”고 밝혔다. 아울러 이 대표의원은 “오늘의 자유와 평화는 독립영웅들의 희생 덕분”이라며 “역사의 현장이자 시민의 민의가 모이는 서울시의회에서 올바른 역사를 세우고, 민주주의·평화·국민통합의 가치를 지켜나가
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센터는 우수작 67점을 선정해 부산시장상, 부산시교육감상, 부산시의회 의장상과 함께 시상금을 수여할 계획이다.
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