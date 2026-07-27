세줄 요약 부산시가 노인에 대한 긍정적 인식을 확산하려 ‘실버히어로’ 공모전을 내달 31일까지 진행한다. 독거노인종합지원센터가 주관하며, 할아버지·할머니가 영웅처럼 느껴진 순간이나 미래의 내가 노인이 됐을 때 바라는 영웅상을 자유롭게 표현하면 된다. 그림, 사진, 글, 6행시 등 4개 분야로 공모한다. 부산시, 노인 인식개선 공모전 ‘실버히어로’ 개최

노인에 대한 긍정적 인식 확산 목적의 공모

그림·사진·글·6행시 등 4개 분야 참여

이미지 확대 부산시 노인 인식개선 공모전. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시 노인 인식개선 공모전. 부산시 제공

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부산시는 노인에 대한 긍정적인 인식을 확산하기 위한 ‘노인 인식개선 공모전’을 내달 31일까지 진행한다고 27일 밝혔다.시 독거노인종합지원센터가 주관하는 이번 공모전 주제는 ‘실버히어로’(Silver Hero)이다.우리 곁의 할아버지‧할머니가 영웅처럼 느껴졌던 순간이나 미래의 내가 노인이 되었을 때 어떤 모습의 영웅이 되고 싶은지를 자유롭게 표현하면 된다.공모 분야는 그림, 사진, 글, 6행시 등 4개 분야이다.센터는 우수작 67점을 선정해 부산시장상, 부산시교육감상, 부산시의회 의장상과 함께 시상금을 수여할 계획이다.