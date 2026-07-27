부산 미래산업 전환펀드 2호 모펀드 결성…551억원 규모

세줄 요약 부산시가 551억원 규모의 미래산업 전환펀드 2호 모펀드를 결성했다. 은행권 중견기업 전용 펀드와 시, 산업은행 출자를 바탕으로 조성됐고, 민간 자금을 매칭해 2500억원 이상 자펀드를 만들 계획이다. 친환경, AX, DX 전환과 R&D 역량이 높은 지역기업까지 투자 대상을 넓혔다. 551억원 규모 전환펀드 2호 모펀드 결성

은행권·시·산은 출자, 자펀드 확대 계획

친환경·AX·DX 대응 지역기업 투자 강화

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부산시는 551억원 규모 ‘부산 미래산업 전환펀드 2호’ 모펀드를 결성했다고 27일 밝혔다.미래산업 전환펀드는 고부가가치 기업 성장 지원과 지역 산업구조 전환을 위한 것으로, 친환경, 인공지능 전환(AX), 디지털전환(DX) 등 산업환경 변화에 대응해 지역기업의 기술혁신과 사업 전환에 필요한 성장자금으로 활용된다.이번 펀드 2호는 5대 시중은행에서 출자한 ‘은행권 중견기업 전용 펀드’ 500억원, 시 41억원, 한국산업은행 10억원 등 551억 원 규모로 결성됐다.시는 모펀드에 민간 자금을 매칭해 2500억원 이상의 자펀드를 조성할 방침이다. 매출 규모뿐만 아니라 연구개발(R＆D) 역량과 성장 가능성이 높은 기업까지 투자 대상으로 확대할 계획이다.시는 7~8월 중 자펀드 운용사 공모를 진행, 9월부터 운용사 선정 및 자펀드 결성을 추진할 방침이다,전재수 부산시장은 “성장 가능성이 높은 지역기업에 대한 과감한 투자를 이어가 부산이 대한민국의 새로운 성장엔진으로 도약할 수 있게 하겠다”라고 전했다.