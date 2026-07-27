연 2200만t 우분의 반란…열·전기 만드는 고체연료 된다

연간 2200만t, 초당 700㎏ ‘우분’

처치 곤란에 ‘녹조 발생’ 주요 원인

기술 개발·표준화로 전기 만든다

전북 정읍시 북면 한 한우농가에서 소가 여물을 먹고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전북 정읍시 북면 한 한우농가에서 소가 여물을 먹고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 정부가 연 2200만t에 달하는 우분을 고체연료로 전환해 열과 전기를 생산하는 기술 개발에 착수했다. 퇴비 과잉으로 인한 수질오염과 녹조 문제를 줄이기 위해 수거·운반·건조·성형·품질관리 전 과정을 표준화하고, 커피찌꺼기 혼합으로 발열량을 높일 계획이다. 연 2200만t 우분, 환경오염 부담 확대

고체연료 전환으로 열·전기 생산 추진

수거·건조·성형 표준화와 실증 계획

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소는 과거 농경 사회에서부터 노동력과 비료를 제공하며 핵심 가축으로 자리매김했다. 현대에도 소고기에서부터 우유, 각종 유제품에 이르기까지 다양한 식재료를 공급한다. 하지만 소가 대량 사육되기 시작하며 ‘우분(소똥)’이 골칫거리가 됐다. 연간 2200여만t, 초당 700㎏이 쏟아지는 우분은 환경오염의 원인 중 하나다. 정부는 우분을 고체연료로 활용해 에너지와 전기로 바꾸기 위한 기술 개발에 착수한다.농림축산식품부와 기후에너지환경부는 28일 ‘바이오매스 고체연료 생산·이용 기술개발’ 착수보고회를 연다고 27일 밝혔다. 우분을 에너지원으로 활용하겠다는 것이다.국내에서 발생하는 우분은 연간 2100만~2200만t에 달한다. 하루 약 6만t, 초당으로 환산하면 약 700㎏씩 쏟아진다. 현재는 약 85%가 톱밥이나 왕겨, 볏짚 등과 섞여 퇴비로 쓰인다. 이렇게 생산된 퇴비는 농경지가 받아들일 수 있는 양보다 훨씬 많이 생산된다.남아도는 퇴비는 결국 환경 부담으로 이어진다. 농경지에 과도하게 살포된 퇴비 속 질소와 인 성분은 빗물을 타고 하천으로 흘러가 수질오염을 일으킨다. 여름철마다 반복되는 녹조 발생의 주요 원인도 과다한 퇴비 살포다.우분을 건조해 불에 타는 연료로 활용하려는 시도는 꾸준히 이어졌다. 건조한 우분을 석탄처럼 태워 열을 만들고 발전기를 돌려 전기로 만든다. 하지만 여러 마리 소가 만든 우분을 고체 연료로 만들다 보니 품질이 일정하지 않고 수분 함량이나 발열량에도 차이가 생겼다. 이 때문에 발전소에서 적극적으로 활용하지 못했고, 전체 우분의 1% 수준만을 고체연료로 활용하고 있다.정부는 일정한 품질의 고체연료를 만들기 위해 전 과정을 표준화한다. 2029년까지 총 298억원을 투입해 우분 수거와 운반, 건조, 성형, 품질 관리, 활용 등을 표준화하고 커피찌꺼기 등과 섞어 발열량을 높이는 기술을 개발한다. 최적화된 고체연료 제조시설을 만들어 발열량이 3500㎉/㎏ 이상인 고체연료를 하루 15t 생산하는 기술도 실증한다. 시설에서는 생산 과정에서 발생하는 악취 제거 기술, 폐수 무방류 처리 기술 등도 검증할 예정이다.이재식 농식품부 축산정책국장은 “고체연료 생산 기술을 성공적으로 확보해 농가 현장에서 작동하는 가축분뇨 바이오매스 선순환 생태계를 조성하겠다”고 밝혔다. 김고응 기후부 자원순환국장은 “사회·환경적 변화에 맞춰 가축분뇨 처리 방식 역시 근본적인 전환이 필요한 시점”이라고 강조했다.