tbn, 휴가철 교통안전 특별방송

세줄 요약 한국도로교통공단 tbn교통방송이 휴가철 극성수기인 31일부터 다음 달 2일까지 교통안전 특별방송을 한다. 주요 구간의 실시간 교통정보를 제공하고 청취자 참여 프로그램도 운영한다. 폭염과 집중호우 등 재난 발생 시 재난특별방송으로 전환해 정보를 신속히 전한다. 휴가철 극성수기 특별방송 실시

주요 구간 실시간 교통정보 제공

폭염·호우 시 재난특별방송 전환

이미지 확대 tbn 여름 교통안전 특별방송 포스터. 한국도로교통공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 tbn 여름 교통안전 특별방송 포스터. 한국도로교통공단 제공

‘신나는 라디오, 박수림입니다’는 소리로 듣는 납량특집 명화극장을 재연한다.

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한국도로교통공단(이사장 김희중)이 운영하는 tbn교통방송은 여름 휴가 극성수기인 31일부터 다음 달 2일까지 교통안전 특별방송을 실시한다고 27일 밝혔다.특별방송에서는 휴가객이 몰리는 주요 구간의 실시간 교통정보를 제공하고, 청취자와 소통하는 프로그램도 운영한다.‘김승현의 가요본색’은 청취자가 선정한 여름 가요를 소개하고, 가수 진미령과 함께하는 무반주 노래자랑과 송봉주(자전거 탄 풍경)의 힐링 라이브도 선보인다. ‘행복한 밤 tbn과 함께’에서는 권경률 작가가 역사 속 비극을 담은 괴담을 스토리텔링 형식으로 전한다.폭염과 집중호우 등 자연재난이나 사회재난이 발생하면 재난특별방송으로 전환해 재난정보를 신속하게 전달한다.tbn은 스마트폰 애플리케이션 ‘tbn’을 통해 전국 어디에서나 청취자와 소통할 수 있고, 관악FM과 서대문FM을 통해 서울권에서도 들을 수 있다. 지난 22일 방송미디어통신위원회가 발표한 ‘2024년도 방송평가’에서 전국 지상파 라디오 172개 채널 가운데 최고점을 받으며 9년 연속 1위에 올랐다.