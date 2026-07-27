서울시, 첫 ‘한옥관리 아카데미’ 선보인다…이론부터 실습까지

오늘부터 ‘서울한옥포털’서 수강 신청

이미지 확대 서울시 한옥관리 아카데미 교육장소인 종로구 계동에 있는 한옥지원센터.

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서울시 제공

이미지 확대 서울시 한옥관리 아카데미 홍보물.

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세줄 요약 서울시가 올해 처음 한옥관리 아카데미를 열어 한옥 주민과 시민에게 지붕·벽·목재 자가 점검과 간단한 보수 방법을 가르친다. 기초반과 심화반으로 나눠 실습 중심으로 진행하고, 미장 보수·틈새 관리·한지 도배까지 배울 수 있다. 교육은 무료이며 서울한옥포털에서 신청한다. 서울시 첫 한옥관리 아카데미 운영 발표

지붕·벽·목재 점검과 보수 실습 중심 교육

기초반·심화반 무료 모집, 포털 신청 안내

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서울시는 한옥의 지붕과 벽, 목재 상태를 스스로 점검하고 간단한 관리·보수 방법을 배울 수 있는 ‘한옥관리 아카데미’를 올해 처음 운영한다. 자연 재료를 사용하는 한옥 특성상 이상을 일찍 발견해 적절한 재료로 관리하는 것이 중요한데 문제가 생겨도 어떻게 대응할지 모르는 주민을 위해 마련했다.아카데미는 실습 중심으로 진행된다. 분야별 이론을 배운 뒤 실습 도구와 재료를 활용해 관리와 보수 방법을 익힌다. 주요 내용으로는 ▲한옥 자가 점검 ▲목재 관리 ▲미장 보수(벽에 흙·회·모르타르 등을 발라 마감하는 작업) ▲틈새(벽체 코킹)·해충 관리 ▲한지 도배가 있다.교육은 기초반과 심화반으로 나눠 운영한다. 기초반에서는 일상에서 활용할 수 있는 점검과 보수 방법을 배우고 심화반에서는 한옥을 깊이 이해하고 재료의 특성에 맞는 관리·보수 방법을 익힌다. 한옥 관리에 관한 기초지식이나 경험이 많지 않은 시민은 기초반을, 한옥의 구조와 수선 방법을 깊이 배우고 싶다면 심화반을 신청하면 된다. 각 과정은 하루 4시간씩 5일간 진행한다.서울 한옥 주민과 한옥살이에 관심 있는 시민이면 누구나 교육을 신청할 수 있다. 교육은 기초반 4차와 심화반 2차 차수별 16명씩 총 96명을 모집한다. 수강 신청은 27일부터 8월 23일까지 ‘서울한옥포털’에서 받는다. 올해 처음 시범 운영하는 아카데미는 무료로 진행한다. 자세한 사항은 포털 또는 시 소셜미디어(SNS)에서 확인하거나 한옥관리 아카데미 운영사무국으로 문의하면 된다.시는 교육에 앞서 8월 20일 종로구 계동 한옥지원센터에서 아카데미 개막 세미나를 연다. 세미나에서는 ‘한옥과 그 안의 삶’을 주제로 전문가와 한옥 주민의 이야기를 들을 수 있다. 아카데미에 참여하는 강사진과 교육과정도 소개한다.