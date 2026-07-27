세종대 이종혁 교수, ISO 무인항공기 사이버보안 워킹그룹 초대 의장 선임

세줄 요약 세종대 이종혁 교수가 ISO 무인항공기시스템 사이버보안 분야 워킹그룹 초대 의장으로 승인됐다. 한국은 무인항공기와 대드론 표준 개발 논의를 주도할 발판을 마련했다. 이 교수는 국가기술표준원 지원 아래 국제표준과 상호운용성 체계 구축을 추진한다. ISO 무인항공기 사이버보안 WG 초대 의장 선임

브뤼셀 총회 공식 승인, 한국 표준화 주도 기반

대드론 탐지·식별 등 국제표준 개발 추진

이미지 확대 국제표준화기구(ISO) 무인항공기시스템 사이버보안 분야의 국제표준화를 이끄는 워킹그룹 초대 컨비너(의장)로 선임된 세종대학교 정보보호학과 이종혁 교수. 세종대 제공 닫기 이미지 확대 보기 국제표준화기구(ISO) 무인항공기시스템 사이버보안 분야의 국제표준화를 이끄는 워킹그룹 초대 컨비너(의장)로 선임된 세종대학교 정보보호학과 이종혁 교수. 세종대 제공

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세종대학교 정보보호학과 이종혁 교수가 국제표준화기구(ISO) 무인항공기시스템 사이버보안 분야의 국제표준화를 이끄는 워킹그룹 초대 컨비너(의장)로 선임됐다고 27일 밝혔다.이 교수는 최근 벨기에 브뤼셀에서 열린 ISO/TC 20/SC 16 총회에서 ‘UAS Cybersecurity Working Group’의 초대 의장으로 공식 승인됐다.컨비너는 워킹그룹의 국제표준 개발 방향을 조정하고 회원국 간의 의견 수렴 및 표준안 개발을 총괄하는 자리다. 이번 선임으로 우리나라는 빠르게 성장하는 무인항공기 사이버보안 분야의 국제표준화 논의를 주도할 수 있는 중요한 발판을 마련하게 됐다.이 교수는 국가기술표준원의 지원을 받아 무인항공기시스템 사이버보안 국제표준과 대드론(Counter-UAS) 탐지·식별 관련 표준 개발을 추진 중이다. 향후 각국 전문가들과 협력해 무인항공기의 안전한 운용과 상호운용성을 지원하는 국제표준 체계를 다져나갈 계획이다.이 교수는 “무인항공기와 대드론 시스템은 국방과 물류 등 다양한 분야의 핵심 인프라로 자리 잡고 있다”며 “우리나라의 우수한 정보보호 기술과 표준화 역량이 국제표준에 적극 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.