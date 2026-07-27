포항 해오름대교 전망대 정식 개방…해양 랜드마크 눈길

세줄 요약 포항시가 영일대와 송도해수욕장을 잇는 해오름대교 주탑 전망대를 27일 정식 개방했다. 3층 실내와 4층 옥외 테라스로 구성됐고, 낮에는 바다와 도심을, 밤에는 포스코 야경을 조망할 수 있다. 운영은 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 안전을 위해 동시 입장은 50명 안팎으로 제한한다. 해오름대교 주탑 전망대 정식 개방

영일만 바다·도심·야경 조망 공간

동시 입장 제한 등 안전 운영 강화

이미지 확대 경북 포항시 북구 영일대 해수욕장과 남구 송도 해수욕장을 잇는 해오름대교 전경. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시 북구 영일대 해수욕장과 남구 송도 해수욕장을 잇는 해오름대교 전경. 포항시 제공

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경북 포항 영일만 바다를 조망할 수 있는 해양 랜드마크가 문을 연다.포항시는 북구 영일대 해수욕장과 남구 송도 해수욕장을 잇는 해오름대교 주탑에 조성된 전망대를 27일 정식 개방한다고 밝혔다.전망대는 교량 하부 기준 22~28m 사이 높이에 조성됐다. 3층 실내 공간과 4층 옥외 테라스 공간으로 구성돼 있다. 주간에는 바다와 도심 전경을, 야간에는 포스코의 야경을 감상할 수 있어 지역 대표 명소가 될 것으로 기대된다.진입 동선은 두 가지 경로로, 영일대 방면에서는 1층 엘리베이터나 1층 계단을 이용해 2층 보행로를 거쳐 진입할 수 있다. 송도 방면에서는 1층 주탑 엘리베이터를 이용해 2층이나 3층에서 내려 전망대를 방문할 수 있다.운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다. 이용객 밀집으로 인한 안전사고를 예방하기 위해 동시 입장 인원은 50명 내외로 제한해 운영한다. 또한 운영 시간 외 심야 시간대나 기상 악화 시에는 자동 보안시스템을 가동해 전망대 출입을 제어하는 등 관람객 안전 확보에 만전을 기할 방침이다.포항시 관계자는 “시민과 관광객이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 시설 유지와 관리에 힘쓰겠다”고 말했다.