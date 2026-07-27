바다 빠진 10대 형제 구하려다…50대 군인 2명 끝내 숨져

세줄 요약 강원 고성 화진포콘도 앞 해변에서 물에 빠진 10대 형제를 구하려던 50대 군인 2명이 숨졌다. 형제와 아버지는 구조됐지만 군인들은 심정지 상태로 병원에 옮겨졌고 끝내 사망했다. 사고 지점은 입욕 금지 구역이었고 안전요원도 없었다. 고성 해변서 10대 형제 구조하다 군인 2명 사망

형제와 아버지는 무사, 군인들은 심정지 후 숨짐

입욕 금지 구역·무안전요원 상태, 추가 사고도 발생

이미지 확대 26일 오후 고성 화진포 콘도 앞 비지정해변에서 물놀이 중이던 한 가족이 위험에 처하자, 이를 구조한 성인 2명이 심정지 판정을 받아 안타까움을 더하고 있다. 구조 당시 모습. 고성소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 오후 고성 화진포 콘도 앞 비지정해변에서 물놀이 중이던 한 가족이 위험에 처하자, 이를 구조한 성인 2명이 심정지 판정을 받아 안타까움을 더하고 있다. 구조 당시 모습. 고성소방서 제공

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강원 고성의 한 해변에서 물에 빠진 10대 형제를 구하려던 군인 2명이 숨졌다.27일 고성군과 소방·해경 등에 따르면 전날 오후 2시 10분 화진포콘도 앞 해변에서 17세와 14세 형제가 물에 빠졌다.이를 목격한 형제의 아버지와 인근에 있던 50대 군인 2명이 곧바로 바다에 뛰어들었다. 형제와 아버지는 무사히 해변으로 빠져나왔지만 군인 2명은 나오지 못했다.해경과 구조대는 군인들을 심정지 상태로 구조해 병원으로 옮겼으나 2명 모두 숨졌다. 이들은 인근 국군복지시설인 화진포콘도에 머물고 있었으며 서로 일행은 아니었던 것으로 알려졌다.사고 지점은 일반 화진포해수욕장과 구분되는 화진포콘도 앞 해변이다. 올해 운영이 중단돼 안전요원이 배치되지 않았으며 입욕 금지 안내가 이뤄진 곳으로 파악됐다.인근에서는 또 다른 수난사고도 발생했다. 같은 날 오후 3시 29분 고성군 죽왕면 가진항 인근에서 스노클링하던 26세 남성이 물에 빠져 심정지 상태로 병원에 이송됐다.해경은 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.