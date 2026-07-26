“한국이 만만하냐” 집단 새치기하고 전자담배까지…‘몸살’ 앓는 인천공항

세줄 요약 인천공항에서 중국인으로 추정되는 여성의 전자담배 흡연 장면이 포착되고, 앞서 중국인 이용객 수십 명의 집단 새치기까지 알려지며 비매너 논란이 확산됐다. 공항 측은 질서 유지와 안전 확보를 위해 현장 점검과 차단봉 보완을 검토 중이다. 탑승구 금연구역 전자담배 흡연 논란

체크인 대기선 무시한 집단 새치기 포착

공항 측, 현장 점검·차단 보완 검토

이미지 확대 인천국제공항 제1터미널 탑승구 앞에서 한 여성이 전자담배를 피우고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인천국제공항 제1터미널 탑승구 앞에서 한 여성이 전자담배를 피우고 있다. JTBC ‘사건반장’ 캡처

인천국제공항 출국장에서 중국인 이용객들이 떼로 새치기하는 상황이 반복적으로 발생해 다른 이용객들이 불편을 겪고 있다. 온라인 커뮤니티 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인천국제공항 출국장에서 중국인 이용객들이 떼로 새치기하는 상황이 반복적으로 발생해 다른 이용객들이 불편을 겪고 있다. 온라인 커뮤니티 캡처

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인천국제공항에서 외국인 이용객들의 비매너 행동이 눈살을 찌푸리게 하고 있다. 중국인 이용객들이 집단으로 새치기하는 모습이 보도된 데 이어 이번엔 중국인으로 추정되는 한 여성이 버젓이 전자담배를 피우는 모습이 포착돼 논란이다.지난 23일 JTBC ‘사건반장’은 인천국제공항 제1터미널 탑승구 앞에서 촬영된 영상을 공개했다.공개된 영상에는 한 여성이 고개를 숙인 채 앉아 있는 모습이 담겼다. 이후 여성은 주변을 살핀 뒤 손에 들고 있던 전자담배를 입에 가져갔다. 여성은 주변을 살피긴 했지만 흡연을 이어갔고, 이를 제지하는 사람도 없었다.해당 장소는 비행기 탑승객들이 대기하는 보안 검색 이후 구역으로, 공항 내에서도 흡연이 금지된 공간이다. 전자담배 역시 일반 담배와 마찬가지로 흡연 행위로 간주해 제한된다. 공항 이용객들은 지정된 흡연실 외 장소에서 담배를 피울 수 없다.제보자 A씨는 ‘사건반장’과의 통화에서 “현장은 중국행 항공편 탑승구 쪽이었다”며 “여성의 국적을 직접 확인하진 못했지만 일행과 중국어로 대화하는 모습을 봤다”고 말했다.최근 외국인 이용객들의 민폐 행동으로 인천공항이 몸살을 앓고 있다.지난 2일에는 중국인 이용객 수십명이 제1여객터미널 3층 출국장에서 체크인 카운터를 향해 우르르 몰려가는 모습이 포착됐다.연합뉴스와 인천공항공사에 따르면 이들은 ㄹ자 형태로 세워놓은 차단선 대기열을 따라 순차적으로 이동하는 대신 자세를 낮춘 채로 캐리어를 밀면서 차단선 아래로 무분별하게 뛰쳐나갔다. 이 과정에서 안내 역할을 맡은 직원들이 인파에 치여 타박상이나 찰과상을 입기도 한 것으로 전해졌다.인공지능(AI) 영상이 아니냐는 의혹도 제기됐으나, 연합뉴스는 공항 취재 결과 이달 들어서만 5차례에 걸쳐 비슷한 상황이 발생했던 것으로 파악됐다고 전했다.인천공항 유관기관들은 출국장에서 같은 문제가 반복되자 질서 유지와 승객 안전을 확보하기 위해 수시로 현장 점검을 하고 있다. 아울러 새치기 행위를 막기 위해 대기열을 따라 설치된 차단봉 사이에 플라스틱 칸막이를 설치하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.