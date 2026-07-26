충북 음성서 외국인 패싸움 2명 사상…40대 외국인 살인 혐의 입건

세줄 요약 충북 음성에서 새벽에 외국인 일행끼리 패싸움이 벌어졌고, 40대 말레이시아인 A씨가 흉기를 휘둘러 같은 국적의 20대 남성을 살해한 혐의로 붙잡혔다. 다른 1명도 다쳐 치료를 받고 있다. 음성 길거리 외국인 일행 패싸움 발생

40대 말레이시아인 흉기 사용 살인 혐의

경찰, 도주 1시간 만에 체포 후 조사

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26일 새벽 충북 음성의 길거리에서 집단 패싸움 중 흉기를 휘둘러 같은 국적의 남성을 살해한 혐의로 40대 말레이시아인이 경찰에 붙잡혔다.충북 음성경찰서는 이날 살인 등 혐의로 40대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다.경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 3시쯤 음성군 대소읍 일원 길거리에서 같은 국적의 외국인 20대 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.당시 A씨 일행과 B씨 일행 10여 명이 싸움을 벌이는 중 A씨가 흉기를 꺼내 휘두른 것으로 알려졌다.B씨 외에 1명도 부상으로 병원으로 옮겨져 치료를 받는 것으로 전해졌다.경찰은 범행 이후 인근 주거지로 달아난 A씨를 1시간 만에 체포했다.경찰은 A씨와 일행 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.