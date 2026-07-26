7말 8초 폭염 절정기, 농업인 온열질환 ‘주의’

세줄 요약 최근 3년간 충남 농업 분야 온열질환 202명 중 31.2%가 7월 마지막 주부터 8월 첫째 주에 집중됐다. 고령 농업인의 한낮 비닐하우스·논밭 작업이 원인으로 지목됐고, 충남도는 폭염특보 시 작업 자제와 수분·휴식을 강조했다. 7말 8초 폭염기에 농업인 온열질환 급증

고령 농업인 한낮 비닐하우스·논밭 작업 원인

충남도, 작업 자제와 수분·휴식 당부

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최근 3년간 폭염이 절정기에 이르면서 7월 마지막 주부터 농업인들의 온열질환 발생이 급증한 것으로 나타났다. 무더위 속 고령 농업인 등의 한낮 작업이 이뤄지기 때문이다.26일 충남도 농업기술원에 따르면 2023∼2025년간 도내 농업 분야 온열질환자는 총 202명으로 집계됐으며, 이 중 63명(31.2%)이 7월 마지막 주∼8월 첫째 주에 발생했다.2023년 73명 중 32명(43.8%), 2024년 81명 중 22명(27.2%), 2025년 48명 중 9명(18.8%)이 ‘7말 8초 폭염 절정기’에 온열질환 피해를 입었다.전국적으로도 2023년 503명 중 213명(42.3%), 2024년 671명 중 215명(32%), 2025년 685명 중 110명(16.1%)으로 7월 마지막∼8월 첫째 주에 집중 발생했다.도 농기원은 7월 말∼8월 초 폭염에 취약한 고령 농업인 등이 한낮 비닐하우스 작업이나 논·밭 작업을 장시간 이어가고 있기 때문으로 보고 있다.전국에 폭염특보가 내려지는 등 무더위가 이어지는 가운데 충남에서는 25일 3건의 온열질환 신고가 접수됐다.충남소방본부에 따르면 25일 오전 9시쯤 청양군 청양읍 마을길에서 70대 남성이 열탈진으로 쓰러져 출동한 119구급대가 응급처치 후 인근 병원으로 이송했다.공주시 정안면 전평리에서는 오후 3시 23분쯤 야외에서 작업하던 60대 남성이 열경련 증상을 보여 소방당국에 의해 병원으로 이송됐다.천안에서는 25일 오후 4시쯤 성환읍 건설 현장에서 일하던 40대 남성이 다량의 식은땀 등 온열질환 증상으로 긴급 이송됐다.충남도 관계자는 “폭염특보가 발효되면 오전 11시~오후 5시까지 논·밭 작업을 최대한 자제하고, 농작업 시에는 물을 충분히 마시고, 휴식을 취하는 등 예방 수칙을 철저히 지켜달라”고 당부했다.