군공항 후보지 결정 지연…호남권 반도체 클러스터 차질 빚나

무안군, 군공항 이전 후보지 선정회의 또 불참…회의 연기

민간공항 선 이전·1조원 지원·국가 인센티브 등 거듭 요구

‘올해 말 군공항 이전 부지 선정 절차 완료’ 목표 차질 우려

이미지 확대 호남권반도체클러스터가 들어설 광주군공항 부지 일대. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 호남권반도체클러스터가 들어설 광주군공항 부지 일대. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 무안군이 광주 군공항 이전 후보지 제2차 선정위원회에 다시 불참하기로 하면서 이전 절차가 보류됐다. 3대 선결조건 가운데 국가산단 조성이 구체화되지 않은 점이 배경이다. 사업 지연은 호남권 반도체 클러스터 조성에도 영향을 줄 수 있다. 무안군, 군공항 이전 선정위 두 번째 불참

3대 선결조건 미이행 이유로 회의 보류

이전 지연 시 반도체 클러스터 차질 우려

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광주 군공항 예비 이전 후보지인 전남광주통합특별시 무안군이 군공항 이전 후보지 결정을 위한 ‘선정위원회’에 또다시 불참키로 했다. 광주 군공항 이전이 늦춰지면 호남권 반도체 클러스터 조성사업도 덩달아 차질이 불가피할 것으로 우려된다.26일 전남광주통합특별시에 따르면, 무안군은 최근 시민사회단체 대표 등이 참석한 가운데 민관 대책회의를 열어 오는 28일 국방부 주최로 예정된 광주 군공항 이전 후보지 제2차 선정위원회에 참석하지 않기로 했다. 무안군의 선정위 불참은 지난달 30일에 이어 이번이 두 번째다.무안군이 또다시 불참을 선언한 것은 정부와 통합특별시 등에 요구해 온 ‘3대 선결조건’ 가운데 ‘국가 차원의 획기적 인센티브’로 꼽히는 ‘100만평 규모 국가산단 조성 사업’이 구체화되지 않은 때문으로 풀이되고 있다.정부는 무안 국제공항 인근 100만평 규모의 부지에 ‘RE100산단’ 이나 ‘미래차 소부장단지’, ‘반도체 팹 조성 협력업체 단지’ 등을 조성하는 방안을 검토했지만 아직까지 구체적인 방안은 확정되지 않은 상태다.통합특별시 관계자는 “28일 열릴 예정이던 제2차 선정위원회는 무안군의 불참으로 보류됐다”며 “조만간 무안군·국토부·통합특별시 등이 모여 ‘3대 선결조건’에 대한 세부 내용을 조율해 볼 계획”이라고 말했다.2차 선정위 불참과 관련, 무안군은 ▲광주 민간공항의 무안국제공항 선(先) 이전 ▲전남광주특별시와 정부의 1조원 규모 지원 ▲국가 차원의 획기적 인센티브 제공 등 ‘3대 선결조건’이 이행돼야 군 공항 이전 작업에 참여할 수 있다는 기존 입장을 반복했다.무안군 관계자는 “3대 선결 조건에 대한 구체적인 내용이 제시되지 않은 상태에서 군민을 설득하는데 한계가 있어 회의에 불참하기로 결정했다”며 “회의 불참과 별개로 특별시와 지원 계획 등에 대해 협의를 계속하겠다”고 밝혔다.이번 선정위에서는 광주 군공항 예비이전후보지로 지정됐던 무안군 망운면 일대에 대한 ‘이전후보지 선정안’이 상정될 예정이었다.무안군이 수용의사를 밝히면 국방부는 곧바로 망운면 일대를 ‘이전 후보지’로 지정·발표하고, 정부·통합특별시의 지원계획 수립·공고에 이어 오는 10월 무안군 주민투표와 군공항 유치신청까지 진행될 것으로 기대됐었다.