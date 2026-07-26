경북도, 일본 나라현과 교류 본격화…정상회담 계기

세줄 요약 경북도와 일본 나라현이 한일 정상회담을 계기로 문화교류 확대에 나선다. 27일 야마시타 마코토 지사 방문을 앞두고 전통주·음식, 공연예술, 관광 분야의 신규 협력사업을 논의했다. 안동 축제 참여도 검토한다. 한일 정상회담 계기, 경북도-나라현 교류 확대

전통주·음식·관광 중심의 협력사업 논의

안동 축제·탈춤페스티벌 참여 방안 검토

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경북도와 일본 나라현이 한일 정상회담을 계기로 본격적인 문화교류 확대에 나선다.경북도는 오는 27일 야마시타 마코토 나라현 지사가 도를 방문하는 등 문화예술·관광 분야 교류 확대와 신규 협력사업 발굴을 위한 실질적인 교류를 추진한다고 26일 밝혔다.앞서 도 방문단은 지난 23일 나라현청을 방문해 지방 정부 간 실질적인 협력을 위한 교류 활성화 방안을 논의했다. 특히 이 자리에서는 10월 안동에서 개최되는 전통주 문화대축전과 종가음식문화대전에 나라현 전문가 등 참여 방안이 제안됐다.문화대축전에서는 나라현 전통주 관계자 참여와 전통주·지역 음식 홍보공간 운영을 추진해 양 지역의 전통주 문화를 공유할 예정이다. 같은 기간 열리는 종가음식문화대전에서는 안동 지역 한식과 안동소주를 나라현 사케·전통음식과 함께 선보일 계획이다. 또한 미식 전문가가 참여하는 공동 쿠킹클래스와 식문화 교류, 나라현 전통음식 체험 프로그램 운영 등 다양한 교류 방안을 마련할 방침이다.전통음악·무용 등 공연예술과 미술·서예 등 전시예술 분야 교류도 추진할 계획이다. 나라현 측은 9월 24일부터 10월 4일까지 열리는 안동국제탈춤페스티벌에 예술공연단을 파견하는 방안에 긍정적인 입장을 보였다. 양 지역은 이를 계기로 문화예술 교류를 본격화하고 다양한 협력사업을 발굴해 나가기로 했다.박찬우 도 문화관광체육국장은 “전통음식과 전통주를 시작으로 문화예술과 관광 분야까지 교류의 폭을 넓혀 나라현과 지속 가능한 협력 관계를 구축해 나가겠다”고 말했다.